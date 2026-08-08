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高齡健康產業博覽會 中信推樂齡智慧金融體驗

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中信金控憑藉中信銀行「全財富理財規劃」服務榮獲「十大高齡友善科技、產品與服務」獎項，由行政院政務委員陳時中（左）頒獎予中信銀行總經理楊銘祥（右）。中信金控／提供
中信金控憑藉中信銀行「全財富理財規劃」服務榮獲「十大高齡友善科技、產品與服務」獎項，由行政院政務委員陳時中（左）頒獎予中信銀行總經理楊銘祥（右）。中信金控／提供

中信金（2891）旗下中信銀行與台灣人壽昨（7）日參與由社團法人國家生技醫療產業策進會主辦「第三屆高齡健康產業博覽會」。

中國信託金控以「讓愛延續　傳承家的未來」為主軸，以家庭的生命旅程為發想，透過「三本一留」概念串聯人生不同階段的重要課題，打造「從家出發」、「為家準備」及「安心守護」三大主題展區，涵蓋退休準備、財富傳承、健康管理與智慧防詐等創新服務，協助民眾及早規劃人生各個階段需求。

中國信託展區活動特別邀請台灣人壽董事長許舒博、中國信託銀行總經理楊銘祥、台灣人壽總經理莊中慶、中信銀行個人金融執行長楊淑惠及台灣人壽策略長葉栢宏共同揭幕。

值得一提的是，中信金控憑藉中信銀行「全財富理財規劃」服務且兼具創新性與社會影響力，榮獲本屆「十大高齡友善科技、產品與服務」獎項，是唯一連續兩年獲獎的金控業者，由行政院政務委員陳時中頒獎予中信銀行總經理楊銘祥，肯定專業理財規劃與數位工具創新，幫助高齡族群及早面對退休與傳承。

台灣人壽董事長許舒博表示，台灣人壽持續推動「保險結合康養服務」，今年展區聚焦「健康樂活管家2.0」、「中信科大養生村」微縮模型及結合風險檢測與關懷服務的失智保險，持續串聯健康、醫療、照護與退休生活資源，打造更完善的退休康養生態圈。中信銀行總經理楊銘祥強調，中信銀行因應超高齡社會推出「全財富理財規劃、全資產健診」服務，以涵蓋準備老本、病本、保本與傳承為核心，打造「三本一留」全方位理財規劃架構，協助客戶從資產累積、退休準備到財富傳承進行完整布局。

台灣人壽今年推出「健康樂活管家2.0」升級版，首創「龍來點（Long Life）」回饋，保戶可累積點數兌換搭車金、家人照護、健康檢測等生活健康服務，點數亦可轉贈與家人共用；平台新增「健康樂活規劃師」一對一線上諮詢服務，串聯47家合作夥伴、超過100項專業服務。

台灣人壽「中信科大養生村」微縮模型更首度亮相，呈現全台第一座校園養生村住宅藍圖，融合居住、學習、社群交流與生活支持。

另一方面，中信銀行首創「全資產健診」服務，協助客戶整合不動產、股權、保險及金融資產管理，全面掌握資產配置與財務現況，並結合自主研發「遺囑樣本產生器」，引導客戶思考財產分配與傳承安排，降低法律與財務規劃門檻。

中信 中信金 中信銀行

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