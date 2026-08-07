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堅持1/4個世紀不缺席！麗明營造8月12日至14日號召全民挽袖捐血

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
麗明營造董事長吳春山連續25年於農曆七月舉辦公益捐血活動。記者宋健生／攝影
麗明營造董事長吳春山連續25年於農曆七月舉辦公益捐血活動。記者宋健生／攝影

中台灣最大規模的企業公益捐血活動「第25屆麗明營造公益捐血活動」，將於8月12日至14日登場，這項公益捐血舉辦25年來，吸引許多企業共襄盛舉，累計已募集2萬195袋熱血，去年單年募集2,152袋，創歷年新高，今年目標訂為2,500袋。

2001年，麗明營造董事長吳春山有感於每逢農曆七月，國內經常面臨血荒，決定將公益捐血固定於每年農曆七月舉辦，25年來從未缺席。

今年鬼門將於8月12日晚間11時開啟，恰逢麗明營造第25屆公益捐血活動首日。8月12日至14日，麗明營造將再次號召全民挽袖捐血，並呼籲更多年輕人加入捐血行列，讓一袋熱血延續生命，也讓這份堅持得以世代傳承。

25年前，吳春山注意到，每逢農曆七月，受民俗觀念影響，國內總會面臨血荒，因此決定固定於此時舉辦公益捐血，希望在血液最短缺的時刻，為社會盡一份心力。

這份堅持，也讓一場企業公益逐漸凝聚更多社會力量。截至2025年，麗明營造公益捐血活動已累計募集2萬195袋熱血，2025年單年募集2,152袋，創下歷年新高；活動更串聯營建業、金融業、社福機構、扶輪社等超過30個單位共同響應，持續為醫療用血挹注穩定血源。

吳春山指出，過去8年，全國捐血率大致維持在7.5%至8%之間，但年輕族群捐血率卻持續下滑。

根據捐血中心年報，17至20歲族群捐血率，由2018年的14.09%，下降至2025年8.26%，顯示投入捐血的年輕世代正逐漸減少，也讓穩定血源面臨新的考驗。

吳春山表示，農曆七月血荒依然需要社會各界挽袖相挺，更希望藉由第25屆公益捐血活動，喚起更多年輕人對捐血的重視，鼓勵更多青年加入捐血行列，讓這份公益精神持續傳承，也讓台灣的血液供應更加穩定。

第25屆麗明營造公益捐血活動將於8月12日至14日登場，地點同樣選在台中敬業樂群大樓門前廣場。為感謝民眾熱情響應，活動除準備精美捐血贈品外，還提供捷安特自行車、台中日光溫泉會館禮券、春拌麵等摸彩好禮。

此外，18度C巧克力工房也熱心贊助2,500份杏仁薄餅作為捐血民眾伴手禮，希望讓每一位挽袖捐血的民眾，都能感受到來自社會各界的溫暖與感謝。

「一次捐血或許只需要短短幾十分鐘，卻可能成為另一個人延續生命的重要契機。」吳春山誠摯邀請社會大眾共同參與第25屆公益捐血活動，一起挽袖捐血，為血液最需要的時刻，送上一份最及時的希望。

捐血 血荒 公益

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