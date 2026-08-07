漢康攜手「臺灣癌症登月計畫」台大松良教授團隊 深化新藥開發新布局

漢康-KY（7827）7日宣布，旗下全資子公司漢康生技與「臺灣癌症登月計畫」俞松良教授研究團隊正式簽署合作備忘錄。雙方將以「創新、合作、轉譯、共創價值」為核心，建立長期跨領域戰略合作夥伴關係，未來將助攻漢康-KY由臨床階段免疫治療公司，進一步朝向精準免疫治療平台發展。

漢康生技將結合臺灣癌症登月計畫在癌症多體學、病人來源檢體、生物標記及臨床轉譯研究方面的基礎，以及漢康生技的 FBDB藥物開發平台、臨床階段腫瘤產品線與全球新藥開發能力，加速生物標記導向免疫療法的開發，並提升臨床開發策略與病人篩選的精準度。

「臺灣癌症登月計畫」由中央研究院主導，串聯臺灣大學及多家臨床醫療機構的臺灣研究團隊，聚焦臺灣及亞洲族群常見癌症的分子特徵，並已建立癌症基因體、蛋白體、整合多體學分析、病人來源資料與生物標記研究能力。相關團隊亦參與美國國家癌症研究所臨床蛋白體腫瘤分析聯盟（CPTAC）及國際癌症蛋白基因體聯盟等國際研究合作，並曾於《Cell》、《Cancer Cell》、《Gut》及《Molecular Cancer》等國際期刊發表重要癌症研究成果。

隨著免疫治療逐步由單一免疫檢查點抑制，走向多重免疫機制與腫瘤微環境調控，如何辨識較可能受益的病人，並了解治療反應及抗藥性的生物學原因，已成為新藥臨床開發的重要課題。

漢康-KY創辦人暨董事長劉世高表示，臺灣癌症登月計畫在癌症蛋白基因體、多體學及亞洲癌症族群研究方面，已累積具國際影響力的研究成果。本次合作的重要意義，在於將這些研究能力更直接導入新藥開發流程，並與漢康生技的臨床階段產品及 FBDB™ 平台相互結合。

劉世高進一步表示，雙方希望透過合作回答藥物開發中的關鍵問題，包括哪些病人較可能從治療中受益、哪些生物機制影響治療反應與抗藥性，以及如何透過生物標記提升臨床試驗與病人篩選的精準度。研究也將涵蓋腫瘤本身的生物特性、巨噬細胞介導的免疫調控，以及 T 細胞等適應性免疫反應與療效持久性之間的關聯。公司希望將病人來源的分子資訊轉化為更有效率的開發策略，並進一步支持更精準的新一代治療方案。

漢康生技本次合作將聚焦以下方向：

一、辨識可能與治療反應、抗藥性及病人篩選相關的生物標記，提升新藥臨床開發的精準度。

二、解析腫瘤生物學如何影響先天性與適應性免疫反應，進一步了解不同病人的治療反應差異。

三、研究巨噬細胞介導的免疫調控、T細胞功能狀態與治療結果之間的關聯，支持次世代免疫療法的機制研究。

四、將病人來源的分子與免疫資訊導入漢康生技產品線的臨床開發策略，協助優化臨床試驗設計、轉譯研究及病人篩選方向。

臺灣大學醫學檢驗暨生物技術學系教授俞松良表示，臺灣癌症登月計畫透過對臺灣及東亞族群癌症的系統性研究，已累積大量分子與臨床資訊。與臨床階段生技公司合作，將有助於把這些研究發現放入明確的治療機制與實際藥物開發計畫中進行驗證，縮短科學研究轉化為生物標記、病人篩選策略及潛在臨床應用的路徑。

雙方將以「病人來源研究、分子與免疫機制解析、生物標記導向臨床開發、精準免疫治療」為合作主軸，建立由病人研究發現連結至新藥臨床開發的轉譯模式。

漢康-KY表示，此次合作將進一步強化公司三項長期發展基礎，包括透過病人來源分子資料與免疫分析提升臨床開發精準度；結合多體學研究、生物標記策略、FBDB治療分子工程及臨床開發能力，擴大公司平台的差異化；並串聯臺灣具國際影響力的癌症研究能力與漢康生技的全球開發布局，支持臺灣原創科研成果與創新療法走向國際。