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企業生日快樂／精測總座領軍 技術磨成硬功夫

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北報導

中華精測（6510）從PCB高速設計轉往半導體測試介面、到高階產品、一站式經營，總經理黃水可一直是推動轉型的關鍵腳色。黃水可出身中華電信體系，資歷逾24年，以技術和對趨勢的判斷，帶著中華電信研究院一支小團隊勇敢獨立，成為後來中華電信引以為傲的領頭小金雞。

黃水可出身電資背景，帶隊風格強調整合和團隊。近年他談到公司策略發展，不強調單一產品，而是整體能力。他強調，要把設計、製造、組裝、驗證到售後服務盡量內部整合為團隊，不只是接單生產，而是能更快提出回應客戶、縮短開發時程的高度整合型供應商。公司早年資源有限，一步步累積設備、製程與系統能力，才建立現在一條龍服務基礎，「All-in-House」不是口號，而是要真正做得出來的硬功夫

黃水可帶領精測向上發展，也獲得業界的肯定。2020年他獲頒全球半導體VLSI 2020 ERSO Award，同年精測也列名英國《金融時報》亞太高成長企業500強，智動化事業處則拿下「科技管理獎」企業類唯一獲獎團隊；2021年，精測的非記憶體MEMS探針卡全球排名躍升至第3名。從傳統測試板廠，逐步走向高階測試介面整合服務商的轉變，黃水可是關鍵操盤者之一。

帶著公司從測試板、探針卡走到AI時代高階測試介面，把精測從一家技術導向公司，逐步推向結合研發、製造、智慧化與人才培育的更完整企業樣貌。對中華精測而言，黃水可不只是總經理，也是將工程思維轉化為公司競爭力的要角。

黃水可不僅關注產品技術，也重視系統與人才的參與和發展。反覆強調品質、成本、技術、交期與服務等核心能力要同步升級，公司競爭力從單點技術拉高到整體平台能力。

精測對人才持續投資發展。公司設有理工碩士獎助學金，每學期補助6萬元，盼培育理工專才；在社會公益方面，曾響應平鎮產業園區「寒冬送暖」活動，捐贈白米與民生物資。

董事長洪維國延續母公司中華電信重視員工家庭的政策，育兒津貼提高至每名新生兒補助8萬元，推動更好的員工照顧。從培育人才到照顧員工，參與社區公益，傳達精測不僅是技術公司，也承擔長期的人才培育與社會責任。

功夫 中華電信 中華精測

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