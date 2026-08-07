聽新聞
0:00 / 0:00

華新：AI帶動電網升級 第3季電纜及不銹鋼事業持平

中央社／ 台北7日電

電纜不銹鋼華新麗華總經理王錫欽今天表示，隨著全球AI應用快速發展，從資料中心擴建、電網升級到能源基礎建設，均將持續帶動電力需求成長，第3季電線電纜整體表現可望維持第2季水準。

華新麗華今天舉行線上法說會，王錫欽指出，AI產業是驅動未來10年全球能源與基礎建設的重要力量，電力傳輸與配電系統為AI時代不可或缺的基礎設施，將帶動電線電纜及不銹鋼產品需求長期成長。

王錫欽說明，不銹鋼事業因台灣因鎳金屬等原料價格維持高檔，產品價格可望維持，預期第3季整體表現與第2季相當。資源事業因印尼鎳礦開採許可數量限縮政策持續，預期第3季印尼鎳生鐵產量、價格，經營狀況與第2季相當。

他表示，中國因反內捲政策限制供給，原料價格維持高檔，售價有所支撐，預期第3季表現持平；冷精事業品牌策略以品質可靠性與深化客戶服務為宗旨，深耕液冷系統的材料供應鏈，未來將隨著資料中心擴建帶來持續需求成長。

至於歐洲因碳邊境調整機制（CBAM）影響，他評估，產品價格上漲，進口防禦措施（safeguard）產品進口配額調降保護政策效益，因第3季暑休將遞延至第4季顯現。華新子公司SMP與Rolls Royce簽訂長期合約，鞏固雙方策略合作夥伴關係，可提升華新在高階合金材料長期競爭力。

華新麗華公布上半年營收淨額約為新台幣907.18億元，營業毛利為69.46億元，營業利益約12.73億元，合計稅後純益為125億元，每股純益2.85元。

電纜 華新 不銹鋼

延伸閱讀

華邦電總座：2027年記憶體供給將比今年更吃緊 AI客戶提前卡位長約

力智法說會／第3季AI伺服器需求續強 消費端承壓、啟動漲價穩毛利

士電上半年獲利年增24%

士電財報／電力市場旺！上半年EPS 5.04元 創同期新高

相關新聞

白海豚颱風進逼 台水備妥480萬噸蓄水、近3,000人待命

第13號颱風「白海豚」強勢進逼，台水公司全面提高防颱戒備。台水7日召開颱風緊急應變工作會議，目前全台清、配水池已維持高水位，總蓄水量達480萬噸，並完成562台緊急發電機整備，另調度62台水車、357家合作搶修廠商及內部人力進駐待命，合計近3,000人投入防颱整備，全力降低颱風對供水衝擊。

高齡健康產業博覽會 中信推樂齡智慧金融體驗

中信金旗下中信銀行與台灣人壽昨（7）日參與由社團法人國家生技醫療產業策進會主辦「第三屆高齡健康產業博覽會」。

高齡健康產業博覽會 台新新光金秀AI創新服務

台灣邁入超高齡社會，高齡長者的健康醫療保障與財務經濟安全成為當前社會最關注的焦點。

高齡健康產業博覽會 南山三亮點 領航百歲人生

「2026高齡健康產業博覽會」昨（7）日於台北世界貿易中心盛大登場，南山人壽今年再次參展，以實際行動展現對高齡健康產業的決心與深耕的承諾。今年展區化身為科技感十足的太空艙「未來．製作所」，以健康守護圈2.0為核心，串聯近期「百歲人生 有備而來」論壇關注的全民健康與高齡趨勢，展現南山人壽在財務穩健、健康管理與社會連結的支持力，協助民眾及早規劃理想的長壽人生。

企業生日快樂／精測 把難做的事變生意

從中華電信研究院的一支小團隊出發，到如今成為全球少數同時切入高階晶圓測試與IC測試的供應商，中華精測走過的20年，是不斷升級、持續轉型的歷程。關鍵不只是景氣循環，而是每逢產業技術往前推進一步，做為檢測廠商，得先加上一層更厚的技術底盤。

企業生日快樂／精測總座領軍 技術磨成硬功夫

中華精測從PCB高速設計轉往半導體測試介面、到高階產品、一站式經營，總經理黃水可一直是推動轉型的關鍵腳色。黃水可出身中華電信體系，資歷逾24年，以技術和對趨勢的判斷，帶著中華電信研究院一支小團隊勇敢獨立，成為後來中華電信引以為傲的領頭小金雞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。