華新：AI帶動電網升級 第3季電纜及不銹鋼事業持平

電纜及不銹鋼廠華新麗華總經理王錫欽今天表示，隨著全球AI應用快速發展，從資料中心擴建、電網升級到能源基礎建設，均將持續帶動電力需求成長，第3季電線電纜整體表現可望維持第2季水準。

華新麗華今天舉行線上法說會，王錫欽指出，AI產業是驅動未來10年全球能源與基礎建設的重要力量，電力傳輸與配電系統為AI時代不可或缺的基礎設施，將帶動電線電纜及不銹鋼產品需求長期成長。

王錫欽說明，不銹鋼事業因台灣因鎳金屬等原料價格維持高檔，產品價格可望維持，預期第3季整體表現與第2季相當。資源事業因印尼鎳礦開採許可數量限縮政策持續，預期第3季印尼鎳生鐵產量、價格，經營狀況與第2季相當。

他表示，中國因反內捲政策限制供給，原料價格維持高檔，售價有所支撐，預期第3季表現持平；冷精事業品牌策略以品質可靠性與深化客戶服務為宗旨，深耕液冷系統的材料供應鏈，未來將隨著資料中心擴建帶來持續需求成長。

至於歐洲因碳邊境調整機制（CBAM）影響，他評估，產品價格上漲，進口防禦措施（safeguard）產品進口配額調降保護政策效益，因第3季暑休將遞延至第4季顯現。華新子公司SMP與Rolls Royce簽訂長期合約，鞏固雙方策略合作夥伴關係，可提升華新在高階合金材料長期競爭力。

華新麗華公布上半年營收淨額約為新台幣907.18億元，營業毛利為69.46億元，營業利益約12.73億元，合計稅後純益為125億元，每股純益2.85元。