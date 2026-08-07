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南亞：第3季將優於第2季 下半年營運將更上層樓

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
南亞塑膠林口廠。聯合報系資料照
南亞塑膠林口廠。聯合報系資料照

南亞（1303）7日發布營運展望表示，下半年起隨高階電子材料及載板出貨量明顯增加、營運占比提高，本業營運成長可期；業外並受惠於南亞科技等轉投資收益，成績亮眼，在雙引擎成長動能加持下，預期第3季將優於第2季，下半年營運成績將更上層樓。

南亞7月營收305.7億元，月增12.7%、年增44.5%，寫49個月新高。南亞表示，旗下四大產業全面成長，其中電子材料產品仍為核心成長動能，營收占比再提升至57%。

南亞指出，預期8月及第3季的成長主軸，仍然圍繞在應用於電子科技領域的電子材料、聚酯膜、環氧樹脂等產品。預期電子材料營收較上季成長，隨著中高階基板需求強勁，終端消費性電子產品亦因規格升級，形成全面性的原材料緊缺。南亞表示，目前兩岸各產品產線維持高開動率，並擴大高毛利產品市占，價、量皆揚，營收持續攀升。

塑膠加工產品，則受惠電子產業蓬勃發展，工程建案動工，建材相關產品需求穩定，預期8月營收增加。但第3季則預期歐美通膨與升息壓力仍高，中國大陸內需市場回溫不明顯，且原料成本難以掌握，下單轉為保守，營收持平。

在化工及聚酯產品部分，則因中東衝突仍存在不確定性，原料及產品行情波動較大，產業較保守，部分產線安排停車，預期營收減少。

南亞 運將 貨量

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