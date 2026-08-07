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白海豚颱風進逼 台水備妥480萬噸蓄水、近3,000人待命

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
白海豚颱風進逼，台水動員啟動全面戒備，湖山淨水場檢查配電盤。圖／台水提供
白海豚颱風進逼，台水動員啟動全面戒備，湖山淨水場檢查配電盤。圖／台水提供

第13號颱風「白海豚」強勢進逼，台水公司全面提高防颱戒備。台水7日召開颱風緊急應變工作會議，目前全台清、配水池已維持高水位，總蓄水量達480萬噸，並完成562台緊急發電機整備，另調度62台水車、357家合作搶修廠商及內部人力進駐待命，合計近3,000人投入防颱整備，全力降低颱風對供水衝擊。

台水表示，針對全台重點區域及關鍵供水設施，已完成取水口、攔污柵清理，以及抽水機組、緊急發電機試運轉；高濁度風險較高地區也備妥備援調度方案，包括加強水池清淤、提高淨水藥劑儲備量，並於易淹水場站加設防洪閘門及防汛沙包，強化供水設施防災能力。

在人力及設備方面，台水已調度62台水車待命，合作搶修廠商共357家、1,453人，另有內部人力1,530人進駐各地，隨時因應停電、管線受損或原水高濁度等突發狀況。

施工中的重大工程也同步啟動防颱措施。台水指出，包括林莊淨水場重建工程、大湳系統送龜山林口複線工程，以及新竹、台南海水淡化廠輸水管線工程等，均已完成圍籬與施工架加固、材料機具撤離及路面恢復等作業，降低強風豪雨對施工現場造成影響。

台水提醒，颱風豪雨可能造成原水濁度升高，或因停電影響供水，呼籲民眾務必提前適量儲水。若遇緊急停水，應關閉抽水馬達電源，避免馬達因長時間空轉過熱受損，甚至引發火災。

台水指出，民眾使用橡皮管取水時，也應避免將管線直接浸入水中，以免因虹吸作用造成水質污染。供水及停水資訊可透過台水停水公告查詢系統、台灣自來水APP及LINE官方帳號查詢，如有用水問題，也可撥打24小時免付費專線1910洽詢。

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