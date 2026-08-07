台塑：第3季步入傳統需求旺季 後市仍須觀察戰事發展

台塑（1301）7日發布第3季營運展望。台塑表示，第3季雖為部分石化產品傳統旺季，仍需視美伊戰事後續發展；預期原料供給增加，預期開工率及產銷量將提高，但近期美伊戰事反覆，原油價格震盪加劇，客戶採購保守觀望，影響石化產品行情，預期第3季營業額低於第2季。

不過，台塑也表示，第3季將有現金股利11億元，以及台塑工業美國公司換股利益約13億元入帳，挹注獲利。

針對第3季石化產品供需，台塑表示，供給面來看，第3季亞洲有9座輕裂廠安排歲修，合計年產能493萬噸，影響乙烯供應減少56萬噸，下游衍生物配合歲修或減產，市場供給量減少，有助支撐第3季石化產品價格。

在需求面，第3季雖為部分石化產品傳統旺季，但仍要觀察戰事後續發展。台塑指出，第3季為聖誕節裝飾用PVC、包裝用HDPE、飲料杯及水杯用PP、塗料及膠帶用AE等石化產品傳統旺季，有台塑產品銷售。但美伊戰事反覆，原油及原料乙烯、丙烯價格波動加劇，客戶優先使用庫存，採購保守觀望，後市仍需視美伊戰事發展。

針對個別產品第3季市況，台塑表示，相對看好聚氯乙烯（PVC）、丙烯酸酯（AE）兩項產品。PVC部分，近期美伊戰事反覆，預期乙烯價格維持高檔，為反應原料成本，PVC同業調高報價，加上印度為保護其國內PVC產業，自7月24日，至明年1月24日為止，實施6個月最低進口PVC價格限制，各國出口到印度PVC價格不得低於每噸766美元，中國大陸電石法PVC將無法低價出口印度，有利支撐亞洲PVC價格。

至於AE，台塑表示，由於印度標準局（BIS）對AE的認證豁免措施已於7月31日到期，自8月1日起，各國AE出口至印度時，須取得BIS認證。由於中國大陸業者未取得認證，無法銷往印度，加上中國大陸AE同業為減少虧損，調降開工率並堅持調漲報價，預期第3季AE價格看漲。

開工率部分，台塑指出，第3季將有八個廠歲修，相較於第2季增加兩個廠。不過，第2季因中油新三輕異常停車，且台塑石化及中油公司乙烯、丙烯原料打折供應，開工率偏低，由於第3季原料供應逐漸恢復正常，預估第3季開工率66％，高於第2季的62％。