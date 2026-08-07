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台化：301關稅有助提升銷美競爭力 將加強拓展美洲市場
台化（1326）7日表示，美國宣布實施301關稅，台灣在多國中享最低稅率，此結果有利台化提升產品銷美競爭力，將利用此契機，加強拓展外銷美洲市場。
台化指出，美國於7月24日，以「強迫勞動301條款」對全世界60多個國家課徵進口關稅，用以取代對等關稅。其中，日本、韓國稅率為12.5%，中國大陸依不同商品，稅率落在7.5%-30%區間。台灣稅率10%，為多國最低。
台化表示，301關稅實施後，台灣與主要競爭對手韓國廠商在關稅成本的差異，由原本不利6.5%，轉為有利2.5%，有助於台化塑料產品（包括PS、ABS、PP、PC），以及其他化工製品，提升銷往美國競爭力，台化將利用此契機，加強拓展美洲市場。
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