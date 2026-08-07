台化：301關稅有助提升銷美競爭力 將加強拓展美洲市場

從中華電信研究院的一支小團隊出發，到如今成為全球少數同時切入高階晶圓測試與IC測試的供應商，中華精測走過的20年，是不斷升級、持續轉型的歷程。關鍵不只是景氣循環，而是每逢產業技術往前推進一步，做為檢測廠商，得先加上一層更厚的技術底盤。

2026-08-08 00:55