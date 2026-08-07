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台化：預期9月旺季備料需求啟動 第3季營運展望樂觀

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
台化公司彰化廠。聯合報系資料照
台化公司彰化廠。聯合報系資料照

台化（1326）7日公布8月營運展望表示，7月下游市場處於淡季，採審慎接單策略；預期8月高溫天氣及假期結束，本業經營有望較上月改善；9月開始步入旺季，預期下游客戶備料需求啟動，加上認列權益法投資收入，對第3季營運持樂觀看法。

台化7月營收312.6億元，月增13%、年增34.2％。相較6月，銷售量差增加45.6億元，銷售價差減少9.6億元；相較去年同期，量差增加8.2億元，售價差增加71.4億元。

回顧7月市況，台化表示，下游漲幅未追上原料上漲速度，整體產業鏈「頭重腳輕」，原料成本負擔沉重。台化指出，7月美、伊衝突再度升溫，西德州、布蘭特原油單月漲幅分別為23%、26%。輕油價格則從每噸661美元，上漲至每噸836.5美元，漲幅21%。但PX、純苯等芳香烴產品，漲幅卻不及輕油漲幅一半。下游SM、苯酚漲幅分別為15%及17%，塑料產品中，ABS上漲1%、PS上漲0.7%、PP上漲7%、PC則下跌1.6%。

原料成本壓力走高之下，台化並預期原油價格震盪將會持續，為了避免高價庫存累積，降低營運風險，7月份採出清庫存策略，仍維持營業銷售動能，營收仍較6月成長13%。

展望8月，台化指出，月初油價衝高後開始回跌，PX及純苯的加工價差有些許改善，但油價震盪起伏大，上游成本掌控不易，且下游市場正處於淡季，將依市況改變銷售策略，按Cost Base來洽議現貨交易，以保本方式審慎接單，避免高價原料成本無法足額反映在售價的窘境。

台化表示，8月份高溫天氣及假期結束，銷售目標維持上月份的動能，預期本業經營情況會比上月改善一些，9月份旺季將會開始，下游客戶會有備料需求，加上認列權益法投資收入，台化對第3季營運預期樂觀。

此外，美國宣布實施301關稅，台灣在多國中享最低稅率，台化指出，此結果有利台化提升產品銷美競爭力。台化將利用此契機，加強拓展外銷美洲市場。

台化 營收 售價

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