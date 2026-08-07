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購屋計畫卡關農曆民俗月 21世紀不動產：謹記五原則免驚

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
21世紀不動產企劃研究室副理董家菱表示，現代消費者的生活安排愈來愈多元，與其因民俗產生過度焦慮，不如先與家人溝通信仰與可接受的方式，再回歸屋況、價格、契約及實際需求理性判斷。圖／21世紀不動產提供
21世紀不動產企劃研究室副理董家菱表示，現代消費者的生活安排愈來愈多元，與其因民俗產生過度焦慮，不如先與家人溝通信仰與可接受的方式，再回歸屋況、價格、契約及實際需求理性判斷。圖／21世紀不動產提供

每逢農曆七月民俗月，賞屋、簽約與搬家是否需要避開，總讓不少購屋族與租屋族感到猶豫。然而，租約到期、工作異動、新屋交付等現實需求，未必都能延後。

21世紀不動產表示，與其因農曆民俗月停下居住計畫，不如在尊重個人信仰與家人感受的前提下，做好賞屋、交易與搬遷準備；尤其農曆七月適逢炎夏與多雨季節，謹記五原則，農曆民俗月也正是檢視採光、西曬、通風、防水與排水的好時機。

原則一：白天賞屋兼顧民俗與看屋品質

21世紀不動產指出，依照常見民俗，可將看屋安排在白天，進門前先敲門或按電鈴，並依個人信仰攜帶平安符或十字架。進屋後打開窗戶、照明與空調，保持室內明亮通風。

21世紀不動產指出，從實際看屋角度而言，白天更容易判斷採光、棟距與窗外環境。建議在室內停留15至20分鐘，留意霉味、潮濕味、油煙味及排水管異味；有條件者也可於不同時段或天候複看，避免受單一光線與裝潢效果影響。

原則二：把握炎夏雨季看清房屋體質

21世紀不動產分析，農曆七月正值高溫、多雨及颱風季，可觀察窗框、牆角、天花板、浴室外牆及冷氣孔周邊，是否有水痕、壁癌、霉斑、油漆鼓起或重新粉刷的色差。大雨過後，可待天候安全再安排複看，檢查陽台排水、頂樓、地下室車道及社區周邊是否積水；午後看屋則能實際感受西曬、隔熱及冷氣降溫效果。

原則三：鬼月不等於一定能撿便宜

21世紀不動產表示，部分買方認為農曆民俗月看屋人潮較少，議價空間可能增加，但實際成交條件仍取決於地段、屋況、產品稀有性及屋主售屋動機，屋主未必會因月份特別讓價。

21世紀不動產指出，買方仍應參考實價登錄、近期成交行情及同類型物件開價，並衡量物件條件、價格與自身財務能力，避免抱持「鬼月一定比較便宜」的期待。

原則四：完整查核 不為避日期倉促簽約

21世紀不動產表示，對民俗較在意者，可將簽約、交屋安排在白天，或依信仰選擇適合日期；也可先完成議價與貸款評估，再協調於農曆七月後交屋，並將約定清楚載明於契約。

21世紀不動產強調，無論何時交易，都應查閱不動產說明書與土地、建物謄本，確認產權、用途、車位、管理費、增建及重要瑕疵，並釐清貸款條件、付款時程、設備點交與交屋日期，不宜為搶在特定日期前完成交易而壓縮審閱時間。

原則五：需要搬家 白天作業並提前準備

21世紀不動產指出，若因租約到期、工作異動或新屋交付，無法避開民俗月搬家，建議安排白天作業，方便清點物品、檢查屋況，也能降低對鄰居的干擾。搬家前應確認社區搬運時段、電梯保護及家具進出路線，並完成水電、瓦斯、網路、門鎖與設備檢查。

另外，21世紀不動產表示，入屋後先開窗通風、清潔環境，再依家庭信仰安排簡單儀式。傳統上也有先搬入貼有「滿」字紅紙的米桶、煮滾水或邀請親友增添人氣等習俗，可依個人需求選擇；若焚香或燃燒紙錢，則應遵守社區規約與消防安全。

21世紀不動產企劃研究室副理董家菱表示，現代消費者的生活安排愈來愈多元，與其因民俗產生過度焦慮，不如先與家人溝通信仰與可接受的方式，再回歸屋況、價格、契約及實際需求理性判斷。

董家菱指出，面對民俗月，民眾可以抱持「寧可信其有」的態度，但不必過度緊張。只要保持平常心與敬畏之心，尊重家人信仰與傳統習俗，同時做好屋況檢查、價格評估與契約確認，仍能安心安排賞屋、簽約與搬家。

購屋 不動產 農曆七月

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