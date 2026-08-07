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日勝生「台中捷運南屯站」開工 打造地上27層、地下5層智慧綠建築

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台中南屯站捷運聯開案7日開工，由台中市府秘書長黃崇典（左六）、日勝生董事長林榮顯（左五）、集順生董事長劉垚凱（左四）連袂主持祈福。日勝生／提供
台中南屯站捷運聯開案7日開工，由台中市府秘書長黃崇典（左六）、日勝生董事長林榮顯（左五）、集順生董事長劉垚凱（左四）連袂主持祈福。日勝生／提供

隨著台中捷運路網逐步成形、重大建設持續推進，台中正邁向以軌道運輸驅動的新世代城市發展模式。由台中市政府與日勝生（2547）集團共同推動的「臺中捷運綠線南屯站（G11）土地開發案新建工程」，今日(8/7) 隆重舉行開工典禮，由臺中市政府秘書長黃崇典、日勝生集團董事長林榮顯、集順生董事長劉垚凱及各界貴賓共同執鏟祈福，正式宣告臺中TOD（大眾運輸導向發展）再添重要里程碑，也象徵日勝生深耕臺中、布局未來的重要承諾。

台中捷運南屯站土地開發案」基地面積約771坪（約2,549平方公尺），位於文心路一段與五權西路二段交會口，坐落臺中捷運綠線南屯站（G11）核心節點，規劃興建地上27層、地下5層捷運共構智慧綠建築，總樓地板面積約11,070坪，規劃322戶住宅、2戶店舖及6戶辦公室共計330戶。

日勝生表示，「台中捷運南屯站土地開發案」以「南屯之肺、森境薈萃」為設計概念，融合智慧科技、綠建築、建築能效及健康住宅設計理念，打造兼具交通便利、生活品質與永續價值的新世代城市地標。

台中近年在中部科學園區、水湳經貿園區、七期CBD、臺中國際會展中心、臺中國際機場擴建等重大建設帶動下，展現強勁的城市成長動能，人口突破286萬。

台中捷運綠線通車以來運量持續穩定成長，2026年上半年累計旅運量超過904萬人次，較2025年同期之832萬人次成長8.6%。隨著捷運綠線穩定營運、藍線推進及橘線規劃逐步落實，臺中已穩健迎向三軌時代。

日勝生董事長林榮顯表示，TOD是對土地與城市競爭力的長期投資。藉由綠建築將交通、產業、商業、綠地與公共服務串聯，形成宜居的城市生活圈，也反映日勝生由建築提升至「經營城市」的新發展策略。

繼文心崇德站（G6）聯開案啟動後，日勝生（2547）持續推動南屯站（G11）開發，並布局文心櫻花站（G8a），逐步形成北屯、南屯與西屯三大核心生活圈的重要TOD網絡，構成臺中具發展潛力的捷運生活軸。三站捷運聯開案將依據不同站點機能進行差異化定位。南屯站擁高端宜居、綠意生活圈；文心崇德站具備高人流、高商務價值；而文心櫻花站，則預期未來高成長、高人口紅利。

G11南屯站聯開案計畫導入智慧化、數位化、健康化及低能耗化四大設計理念。工程採用BIM建築資訊模型整合設計、施工及營運管理，提升建築全生命周期管理效率。

建築將申請建築能效標示、綠建築、智慧建築及耐震標章認證，透過高效率節能設備、智慧能源管理、綠覆植栽、綠建材以及降低日常用電與能源消耗，降低建築生命周期碳排放，呼應國家2050淨零排放政策；同時導入智慧安全管理及全齡友善規劃，建造新世代住宅典範。

當綠線、藍線、橘線路網逐漸完善，臺中將邁向網絡型城市經濟，TOD也將由單一建築社區延伸至城市治理，升級生活模式。

林榮顯表示，經由文心崇德站、南屯站與文心櫻花站三站TOD連動開發，台中市將增加更多城市引擎，也代表日勝生對臺中城市願景的具體實踐。日勝生將攜手台中市政府，共同打造兼具經濟韌性、環境永續、智慧治理與社會共榮的國際宜居城市。

由日勝生拿下的台中南屯站捷運聯開案7日開工，圖為南屯站建築設計示意圖。日勝生／提供
由日勝生拿下的台中南屯站捷運聯開案7日開工，圖為南屯站建築設計示意圖。日勝生／提供

台中 日勝生 台中捷運

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