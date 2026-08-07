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房仲：新北市人口淨移入行政區 淡水居冠土城居次

中央社／ 台北7日電

台北市房價居高，不少購屋族將目光轉向新北市，永慶房產集團引用內政部資料，統計近一年新北市淨移入人口數前十名行政區及房價，淨移入人口數以淡水區4358人居冠，土城區1675人排名第二，林口區則以1335人位居第三，前3名行政區平均每月有上百人移居。

永慶房產集團統計近一年新北市淨移入人口數前十名行政區，前4名依序是淡水、土城、林口、三重，均突破千人水準，第5至10名分別為五股、汐止、新店、泰山、八里、三峽。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，近一年淡水區平均單價為新台幣30.7萬元，平均總價約1167萬元，購屋門檻明顯低於雙北核心區，加上淡海新市鎮持續開發、生活機能逐漸成熟，並有捷運淡水信義線串聯台北市區，不少首購族及年輕家庭傾向以通勤時間換取較大的居住空間，成為新北人口移入最多的行政區。

至於第二、第三的土城與林口，陳金萍說明，土城受惠捷運板南線、未來萬大線二期，以及司法園區等建設利多，吸引自住買盤布局；林口則因機場捷運、產業聚落持續發展，以及大型商場、醫療與教育資源日益完善，即使平均總價突破2000萬元，仍吸引雙北外溢人口移入。

新北淨移入人口前十行政區當中，新店區、三重區平均單價站上5字頭，是移居熱區中單價最貴。陳金萍表示，新店具備成熟生活機能、捷運松山新店線，鄰近台北市且居住環境佳；三重除了捷運路網密集，與台北市僅一橋之隔，近年又有重劃區開發及都市更新題材，即使房價相對較高，仍吸引不少購屋族。

陳金萍表示，此次統計顯示，除了房價，交通便利性、重大建設及產業發展題材等，都是民眾購屋考量的重要因素。

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