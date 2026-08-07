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赴日置產升溫 信義房屋曝台灣人瘋買日本房產主因

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
信義房屋日本事業部表示，日本政經穩定且離台灣近，加上匯率處低水位，具備極佳的資產保值與避險功能，吸引台人前往置產。圖／信義房屋日本事業部提供
信義房屋日本事業部表示，日本政經穩定且離台灣近，加上匯率處低水位，具備極佳的資產保值與避險功能，吸引台人前往置產。圖／信義房屋日本事業部提供

台灣人赴日置產持續升溫，穩居國人最愛，但吸引買家的不只是日圓低匯率。信義房屋日本事業部經理張伉妏指出，政經穩定、稅制友善之外，主因其實是「單純喜歡日本」－距離近、治安好、旅遊環境放鬆。

張伉妏分析，赴日置產的客戶多數在台灣擁有一戶以上房產、國際化程度高，且關注範圍不限於單一國家；比較之下，最終選擇日本，看重的正是這份熟悉與親近感。

房地產流動性不如貨幣或貴金屬，包括政經穩定與否、外國人置產規定及稅制與市場潛力都會影響資產保值與否；張伉妏指出，日本經濟體穩定、外國人置產規定與稅制與本國籍無異，近年由於觀光、商業及再開發等需求支撐，特定城市在人口紅利加持下，房地產市場持續上揚，不只保值更有增值空間，加上日圓匯率仍屬低水位區間，成為日本房產備受矚目的關鍵。

除了大環境的考量外，當地行情亦是重要關鍵，張伉妏表示，許多台灣人容易用台灣的房價看世界，僅從房價考量盲目跟風，卻忽略了當地人口、真實交易量與日後脫手的流動性風險。

張伉妏建議，購屋標的應以「人口」為核心，聚焦東京、大阪等具備實質居住、買賣與租賃需求的大都市，無論未來計畫改為出租或自用度假，都能確保資產安全與靈活性。

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