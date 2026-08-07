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foodpanda：外送專法後成本增32% 價格需適度反映

中央社／ 台北7日電

外送專法上路滿兩週，兩大平台提供觀察數據發現報酬增加、上線外送員成長、平均接單時間拉長與平均訂單量減少等狀況，foodpanda對中央社記者透露，外送員每單基本報酬平均增加38%，「成本增幅仍高達32%，未來價格機制需適度反映」。

「外送員權益保障及外送平台管理法」7月21日上路，foodpanda對中央社記者表示，根據兩週的數據觀察，專法實施後顯著提升外送工作的經濟誘因，外送員每單基本報酬平均增加38%，帶動外送員上線提供服務的意願，外送員平均上線人數增加6%、平均上線時間增加約15%。

foodpanda指出，隨新法帶動更多外送員投入及延長服務時段，運能供給在短期內大幅增加。由於上線外送員人數成長高於預期，平均接單間隔也隨之拉長，等待下一筆訂單的時間增加約43%，「反映市場正處於供需結構調整的轉型期」。

同時，foodpanda表示，因應外送專法要求保障外送員每單報酬不得低於45元、每小時報酬不得低於基本時薪1.25倍、且疊單須重複計價及額外新增保險成本等，在平台已優化各項系統及派單效率的情況下，「整體成本增加幅度仍高達32%，未來價格機制將需適度反映成本」。

foodpanda指出，目前正密切監測各項數據變化，在維護外送員收益、維持消費者可負擔金額與保障合作商家流量之間，滾動式調整各項營運策略。

外送專法持續推動外送產業新局，foodpanda強調，「支持健全、平衡的外送員保障制度」，但外送產業為高度連動的平台生態系，健全的市場平衡才能讓產業永續發展，foodpanda將持續與政府對話，使專法成為勞動保障與產業永續共好的發展起始點。

Uber Eats近期也發布觀察報告指出，初期數據顯示，與專法施行前相比，整體外送員的收益結構呈現正面成長，較低報酬區間指標（第25百分位數，P25）的外送員，其外送服務期間每小時報酬增加約18.2%；而較高報酬區間指標（第75百分位數，P75）的外送員，其外送服務期間每小時報酬也增加約10.5%。

Uber Eats指出，同一期間，活躍外送員增加約14%；在更多外送員上線的情況下，每名外送員平均完成的訂單量減少約11.1%，反映各別外送員的實際收入，受整體市場供需、外送員上線人數等因素共同影響。

至於受關注的疊單機制，Uber Eats表示，平台仍持續採行疊單營運模式，協助維持消費者可負擔的外送費用。外送專法上路迄今，整體訂單量未見顯著增減，市場需求大致維持穩定。

Uber Eats同時強調，「外送專法」是台灣外送產業的重要里程碑，將全力配合政府政策，並主動分享制度施行後的實務經驗與市場觀察，也盼政府建立定期檢討與對話機制，深入考量實際市場運作，讓監理框架在保障外送員、維護平台使用者權益及確保產業衡平發展上，更為健全務實。

foodpanda 價格 外送專法

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