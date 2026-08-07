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新北市十大淨移入人口熱區…土城、林口居二、三名 冠軍每月破4千人

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
永慶房產集團根據內政部資料統計，新北市近一年淨移入人口數前十名行政區房價。其中，以淡水區4,358人居冠，土城區1,675人排名第二，林口區則以1,335人位居第三，平均每月有上百人移居，顯示房價、交通便利性、重大建設及產業發展題材等，皆有可能成為吸引民眾移居的重要因素。永慶房產集團提供
永慶房產集團根據內政部資料統計，新北市近一年淨移入人口數前十名行政區房價。其中，以淡水區4,358人居冠，土城區1,675人排名第二，林口區則以1,335人位居第三，平均每月有上百人移居，顯示房價、交通便利性、重大建設及產業發展題材等，皆有可能成為吸引民眾移居的重要因素。永慶房產集團提供

永慶房產集團根據內政部資料統計，新北市近一年淨移入人口數前十名行政區房價。其中，以淡水區4,358人居冠，土城區1,675人排名第二，林口區則以1,335人位居第三，平均每月有上百人移居，顯示房價、交通便利性、重大建設及產業發展題材等，皆有可能成為吸引民眾移居的重要因素。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，淡水區擁有新北市相對親民的房價，近一年平均單價30.7萬元，平均總價約1,167萬元，購屋門檻明顯低於雙北市核心區，加上淡海新市鎮持續開發、生活機能逐漸成熟，並有捷運淡水信義線串聯台北市區，不少首購族及年輕家庭願意以通勤時間換取較大的居住空間，成為新北人口移入最多的行政區。

至於排名第二、第三的土城與林口，陳金萍指出，土城受惠捷運板南線、未來萬大線二期，以及司法園區等重大建設利多，區域發展前景備受看好，吸引自住買盤提前布局；林口則受惠機場捷運、產業聚落持續發展，以及大型商場、醫療與教育資源日益完善，因此即使平均總價已達2,076萬元，仍持續吸引雙北外溢人口移入，展現穩定的人口磁吸效果。

淨移入人口前十名中，除了淡水外，八里、五股及三峽平均單價仍維持2至3字頭，平均總價也多落在1,500萬元以內，購屋門檻相對親民。

陳金萍表示，八里共享淡水生活圈機能，隨著淡江大橋通車提升聯外便利性，對自行開車或騎車通勤的購屋族成為利多；五股因洲子洋重劃區持續開發，居住環境與生活機能逐漸完善；三峽則憑藉北大特區成熟的文教資源與宜居環境，持續吸引家庭客及自住族群。

另外，新店區及三重區平均單價則站上5字頭，也是移居熱區中單價最貴。

陳金萍表示，新店擁有成熟的生活機能、商圈及捷運松山新店線，鄰近台北市且居住環境佳，長期吸引不少自住買盤；三重則受惠捷運路網密集，與台北市僅一橋之隔，往返台北市中心便利，加上近年重劃區開發及都市更新持續推動，生活機能日益成熟，即使房價相對較高，仍持續吸引不少購屋族移居。

陳金萍表示，影響民眾移居的因素相當多元，除了房價外，交通便利性、生活機能、就業機會、商圈發展及居住環境等，也都是購屋決策的重要考量。

陳金萍建議，民眾規劃購屋時，應依自身預算、工作地點及家庭需求，綜合評估各行政區的居住條件，以利找到符合需求的理想居所。

土城 林口 新北

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