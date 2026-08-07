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大陸工程19億出售楊梅土地 處分利益估15億元
欣陸投控董事會通過，子公司大陸工程將以新台幣19億元，出售桃園市楊梅區約9323.86坪土地給關聯企業三暢開發，處分利益預估約15億元；因仍須完成相關履約條件，預計未來12至24個月完成交易，今年不會認列處分利益。
欣陸投控今天召開重大訊息記者會，宣布大陸工程出售桃園市楊梅區土地案，欣陸投控副總經理童雅靖表示，此次處分標的為桃園市楊梅區梅獅段4筆土地，面積約9323.86坪，目前作為倉庫使用，屬於非核心資產。
童雅靖向中央社記者表示，這筆土地交易仍有相關履約條件需要完成，因此今年不會認列處分利益，最快要到明年8月之後才可能認列。
童雅靖表示，大陸工程處分這項非核心資產後，所得資金將投入核心事業，以提升營運績效與股東權益。至於投入核心事業的具體內容，她表示，細部資訊無法揭露，但會與集團主要營運業務相關。
她指出，大陸工程與大陸建設同為欣陸投控子公司，三暢開發則是大陸建設採權益法認列、持股25%的關聯企業；因此交易完成後，欣陸投控合併財務報表將認列75%的處分利益，其餘屬集團內未實現利益。
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