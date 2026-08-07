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SCFI 運價指數連兩漲 北美線續漲

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數上漲70.17.02點至3,276.14點，周漲幅2.18%。示意圖／ingimage
最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數上漲70.17.02點至3,276.14點，周漲幅2.18%。示意圖／ingimage

巴拿馬運河沽水期加持，北美線運價領漲，運價指數連兩漲，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於7日出爐，指數上漲70.17.02點至3,276.14點，周漲幅2.18%。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達6,484美元，較前一期上漲255美元，周漲幅4.09%；遠東到美東運價每FEU（40呎櫃）達9,290美元，較前一期上漲236美元，周漲幅2.6%。

歐洲線8月運力回升及船舶排期逐步正常化，現貨價格已進入緩步下修，其中遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2,964美元，較前一期下跌75美元，周跌幅2.46%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達4,048美元，較前一期下跌141美元，周跌幅3.36%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU（20呎櫃）較前一周下跌6美元，周跌幅0.91%，遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU（20呎櫃）與前一周持平、遠東到韓國每TEU（20呎櫃）較前一周下跌3美元。

巴拿馬運河因水位因素，自7月下旬起進一步縮減部分船舶預約通行數量，加上紅海危機未解、主要港口壅塞及缺船問題持續干擾全球供應鏈，市場供給再度趨緊；中東局勢、Blank Sailing及巴拿馬運河限制持續影響市場，供需維持偏緊，短期運價仍有支撐。本周因跳港因素預估將有小幅修正，但整體仍維持高檔。

運價 漲幅 巴拿馬運河

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