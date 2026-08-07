台塑化估第3季煉油廠產能利用率近九成 柴油價差優於歷年同期

台塑化（6505）7日發布營運展望表示，8月煉油廠煉量預計為每日48萬桶，產能利用率89%；第3季平均煉量每日47.5萬桶，產能利用率可達88%。輕油裂解廠OL-3則因進行年度定檢及配合石化下游實際需求，預計第3季平均產能利用率40%。

台塑化7日公布7月營收748.2億元，月增17.5%、年增32.3%。與6月相較，銷售量差增加90.4億元，銷售價差增加21.0億元；相比去年同期，銷售量差減少63.4億元，銷售價差增加246.3億元。

針對近期油價走勢，台塑化分析，進入7月後，原先中東緩和情況，因美、伊爆發局部軍事衝突與海上安全危機而破局。7月第二周伊朗在荷莫茲海峽及周邊水域對商業油輪再次進行攻擊，導致波斯灣海上交通受阻，美國則連續數晚空襲伊朗，推升7月油價大幅上漲。

8月則在美方宣布重啟談判，美伊雙方針對荷莫茲海峽通航機制與重啟停火協議展開密集協商，以及阿曼和卡達作為中介方與伊朗進行外交談判且傳出重大突破，市場對荷莫茲海峽封鎖解除的樂觀情緒迅速升溫，導致地緣政治溢價顯著減少，造成8月初油價大幅下跌，目前市場持續等待美伊臨時協議進一步的結果，油價維持在區間盤整。

關於煉製毛利預估，台塑化指出，柴油部分，預期柴油價差將維持近年高檔，並優於歷年同期。台塑化分析，若美伊達成協議，市場認為亞洲煉廠將積極提高產能利用率，將逐步推升柴油現貨供給。此外，中國大陸可能進一步放鬆出口管制，使柴油出口上升，亞洲柴油基本面將會逐步走弱。

不過，由於俄羅斯煉廠遭受烏克蘭攻擊，出口量大幅減少，柴油出口禁令持續到9月1日，加上歐洲柴油8月到貨量仍偏低，全球柴油庫存亦處於低點，且夏季期間仍有美灣颶風或歐洲熱浪可能造成歐美煉油廠非預期性停工或降量的隱憂，預期柴油價差將在高檔水準、高於歷年同期。

在汽油價差部分，台塑化表示，由於美伊和談的消息傳出，導致美國汽油價差下滑，加上9月初之後夏季駕車旺季逐步結束，市場擔憂油價下跌帶動需求的影響將減少，且美國汽油平均零售價仍在4美元/加侖以上，要快速下滑仍需一段時間。西非奈及利亞煉廠復工後，西北歐汽油減少往西非供應，並增加往美東出口，使大西洋緊張的汽油基本面獲得舒緩。中國大陸汽油出口可能會因中東情勢趨緩而增加，但由於印尼與馬來西亞汽油進口需求穩健，預期汽油價差回檔後仍有所支撐。