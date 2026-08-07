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台塑四寶營運展望 南亞樂觀看下半年更上層樓

中央社／ 台北7日電

台塑四寶今天公布7月營收「年月雙增」，展望後勢，由於美伊戰事反覆，造成石化品客戶抱持觀望、下單保守；其中，南亞受惠AI帶動上游電子材料結構性缺貨與漲價，營運展望最為樂觀，預期第3季表現優於第2季，下半年比上半年更上層樓。

台塑今天指出，第3季台塑石化及中油的原料乙烯、丙烯供應量增加，台塑開工率及產銷量提高；但近期美伊戰事反覆，原油價格震盪加劇，客戶採購保守觀望，影響石化產品行情。

台塑預期第3季營收低於第2季，不過台塑第3季有現金股利11億元，以及台塑工業美國公司的換股利益約13億元入帳，可挹注獲利。

南亞表示，化工、聚酯等大宗產品，因進入傳統淡季，加上中東戰事多變，原物料供應不確定性，行情波動大，影響客戶下單意願，市況較為偏弱。

不過南亞強調，美系四大雲端服務供應商（CSP）擴大資本支出，直接帶動供應鏈最上游電子材料的結構性缺貨與漲價；加上AI伺服器因晶片面積擴大、層數增加、訊號傳輸速度與功耗暴增，對於中高階材料需求殷切。

由於新擴建產能受限於設備商供應能力，使電子材料面臨嚴重的供需缺口，市況持續暢旺，南亞第3季營運成長主軸仍圍繞電子科技相關領域，樂觀預估第3季表現優於第2季，下半年比上半年更上層樓。

台化分析，7月美伊衝突又升溫，以布蘭特原油價格為例，7月漲幅達26%；相較之下，下游石化品的漲幅沒那麼大，整體產業鏈呈現頭重腳輕，原料成本負擔沉重。不過8月初油價衝高後開始回跌，台化包括PX（對二甲苯）及純苯等產品加工價有些許改善。

台化預期8月本業經營會比7月改善一些，9月旺季開始，下游客戶會有備料需求，加上認列權益法投資收入，對第3季營運預期樂觀。

台塑化分析國際油價，7月因伊朗在荷莫茲海峽及周邊水域對商業油輪再次進行攻擊，導致波斯灣海上交通受阻，美國連續數晚空襲伊朗，推升7月油價大幅上漲；8月初美方宣布重啟談判，油價又大幅下跌。目前市場持續等待美伊臨時協議進一步結果，油價維持區間盤整。

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