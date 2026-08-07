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颱風白海豚進逼 水利署加強整備嚴防二次災害

中央社／ 台北7日電

針對颱風白海豚逐漸進逼，水利署今天召開防汛整備視訊會議，盤點整備情形。水利署指示，第二河川分署再次檢視加固颱風巴威致災地點，嚴防二次災害；並請北區水資源分署視集水區降雨量，審慎操作石門水庫調節性放水量，兼顧蓄存水量與下游安全。

水利署今天透過新聞稿指出，依據氣象情資，颱風白海豚將在今天通過琉球，8日進入東海南部後移速持續減慢並逐漸迴轉，降雨預估將集中在8日、9日。

水利署署長林元鵬今早召開防汛整備視訊會議，邀集第一、第二、第十河川分署，以及北區水資源分署及台北水源特定區管理分署，盤點整備情形。

林元鵬指示第二河川分署針對颱風巴威7月致災地點，包括油羅溪義興護岸、北埔大坪溪北埔4號堤防、南寮港海堤的掏空或破損部分，再次檢視加固，這些部分目前雖已完成搶險，仍須強化搶修險措施以免發生二次災害。此外，也請總工程司室掌握北部地區破堤工程及在建工程整備情形，確認均已做好各項準備工作。

水利署說明，颱風白海豚動向及降雨仍有不確定性，且過往聖嬰年顯示，9月中旬後颱風提前北轉機率高，因此請北區水資源分署視集水區降雨量，審慎操作石門水庫調節性放水量，以兼顧蓄存水量及下游河道安全，並與第十河川分署、台北水源特定區管理分署及地方政府保持密切聯繫合作。

第十河川分署表示，目前橫移門經測試均正常，後續將視降雨情形適時提醒雙北市政府執行橫移門關閉作業。此外，考量連江縣後續有發布陸上颱風警報的可能，第一河川分署也已主動提醒連江縣政府，提早落實各項颱風前整備工作。

水利署提醒民眾，主動清理住家陽台排水孔及道路周邊排水溝渠，並善用水利防災資訊服務網、「行動水情」App、防汛抗旱Facebook粉絲團及警戒簡訊通報系統等防災工具，或利用Google地圖查詢淹水警報，即時掌握警戒及避災資訊。

白海豚 災害 水利署

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