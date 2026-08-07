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高鐵攜手SEMICON Taiwan 2026推紫色彩繪列車 5天提供796班次

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台灣高鐵攜手SEMICON Taiwan 2026推紫色彩繪列車。圖／高鐵提供
台灣高鐵攜手SEMICON Taiwan 2026推紫色彩繪列車。圖／高鐵提供

台灣高鐵（2633）攜手SEMI國際半導體產業協會，首度推出「SEMICON Taiwan 2026國際半導體展」主題彩繪列車，並同步讓全車隊34組列車換上專屬頭靠墊，即日起至展期結束，旅客有機會搭乘紫色主題高鐵，感受台灣半導體產業與高鐵運輸串聯的科技意象。

「SEMICON Taiwan 2026國際半導體展」將於9月2日至4日在台灣舉行，台灣高鐵此次以展覽官方策略合作夥伴身分，與SEMI合作推出主題彩繪列車及車廂專屬頭靠墊，盼透過高鐵串聯西部科技廊帶，促進國內外科技人才及產業交流。

配合展會活動，高鐵新竹站將自8月24日起設置SEMI專屬領證櫃檯，桃園站、台中站、台南站及左營站則自8月31日起增設，所有櫃檯服務至9月4日止。

台灣高鐵也將配合展覽期間旅運需求加強運能，8月31日至9月4日共計32班列車增加自由座車廂，最多配置9節自由座車廂。5天共提供796班次、2,869節自由座車廂，便利國內外參展旅客往返展覽會場及南北科技產業據點。

「SEMICON Taiwan 2026國際半導體展」預計吸引1,300家展商、4,300個攤位，來自65國、超過10萬名專業人士參與。展會自8月31日起由系列國際論壇揭開序幕，實體展覽則於9月2日至4日舉行。

為鼓勵國內外科技產業人士搭乘高鐵參與盛會，台灣高鐵也提供論壇參與者專屬優惠，購買論壇票券不限場次，可獲贈高鐵95折電子優惠券2張，數量有限。

台灣高鐵表示，高鐵通車後帶動南北科技人才快速流動，串聯西部各科學園區，逐步形成科技產業廊帶。根據高鐵公司統計，目前全台約有2.2萬人搭乘高鐵通勤，每日往返新竹、台中、台南各科學園區的旅客，也占每日旅客比例約一成。

台灣高鐵指出，從2017年至2025年，台灣半導體產值由22兆元增加至55兆元。高鐵快速、準點的運輸特性，協助南北專業技術人才快速流動，除成為串聯西部科技產業的重要交通工具，也逐漸扮演「矽島動脈」角色。

高鐵 彩繪列車 班次

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