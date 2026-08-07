博客來31周年慶開跑 升級物流拚業績增逾一成

博客來31周年慶即日起至8月31日登場，以「翻篇前行」為主題，從閱讀延伸至父親節送禮與居家生活，並同步升級物流、會員與聲音內容服務，預估在周年優惠及會員活動帶動下，活動業績可望較去年同期成長逾一成。

看準消費者對快速到貨與彈性取貨的需求，博客來於31周年升級「雙速配」服務，約40萬件標示「有庫存」且符合服務條件的商品適用。每日中午12時前完成訂購，最快隔日上午7時可至7-ELEVEN取貨；傍晚6時前完成訂購，最快可在隔日中午到店取貨，較原配送時程最高縮短19小時。服務適用於全台約5,648家7-ELEVEN門市，涵蓋門市逾八成，可望加快逾七成博客來會員的超商取貨速度。

博客來觀察，會員選擇7-ELEVEN超商取貨與宅配的比例約為7比3；約五成會員於商品到店當日完成取貨，逾八成在兩天內取貨，取貨高峰集中於17時至19時。此次升級讓消費者下班前完成訂購，隔日即可就近取貨，兼顧到貨速度、24小時彈性取貨，也解決家中無人代收商品的不便。

為感謝1,200萬會員長期支持，博客來31周年首度將會員等級化為可收藏的實體榮譽，依鑽石、白金及黃金會員身分推出三款專屬徽章，象徵會員與博客來長期相伴、持續累積的閱讀歷程，讓會員身分不只代表消費權益，也成為31周年限定收藏。三款徽章分別以「超級英雄」、「武林高手」及「盔甲勇士」為設計主題，象徵閱讀帶來探索世界的超能力、融會貫通的深厚內功，以及勇闖書海的堅實裝備。

另外，博客來持續將閱讀服務延伸至聲音內容，《博客來讀書會》Podcast自去年12月上線以來已累計推出逾60集，今年5月至7月全平台總訂閱人數成長逾8成。聽眾偏好多元，熱門的人氣主題涵蓋熟齡生活比如《82歲，我們環遊世界！》、以及國際文學獎解析《臺灣漫遊錄》與實用理財書等。7月起，節目推出全新「讀者書評大尋奇」單元，從讀者真實書評延伸選書討論；同步推出「上半年暢銷展特輯」，以即時、趣味的方式解析暢銷書單與閱讀趨勢。兩項企劃上線後，單周下載量均明顯成長，博客來將持續結合讀者觀點、暢銷數據與市場話題，讓Podcast成為讀者發現下一本書的新入口。