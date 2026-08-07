中鋼9月盤價開平盤 結束連兩個月跌價

中鋼（2002）7日公布9月盤價，以平盤定調，熱軋鋼捲等七大鋼品價格均持平，結束連兩個月跌價。

中鋼表示，就總體經濟來看，美國經濟展現韌性維持溫和成長，歐洲能源成本居高壓抑製造業需求，中國大陸受制於房市低迷及產業結構轉型，用鋼需求復甦緩慢。而台灣高科技業表現一枝獨秀，出口暢旺，但傳統產業終端需求表現平淡。

在鋼鐵市場方面，中東戰事反覆多變，原油價格高點震盪。國際鐵礦砂價格於每公噸90~100美元區間整理，冶金煤價格於210~220美元附近盤整，煉鋼成本維持高檔。國際鋼市部分，美歐鋼價因貿易壁壘維持高檔，美國熱軋延續漲勢突破每公噸1,300美元，歐洲熱軋則站穩每公噸810美元；中國大陸鋼廠為改善利潤率而持續減產，有助供給面收縮，越南和發與河靜鋼廠熱軋盤價小幅調降15~16美元，跌幅收斂，隨國際鋼價逐步落底，有助浮現補庫存契機。

該公司進一步指出，國際鋼價於今年上半年翻揚，經近兩個月回檔後底部已現，隨著下游庫存逐步調整至健康水位，市場預期將迎來補庫存商機，針對九月份月盤產品全面以平盤開出，攜手下游渡過鋼市調整期，共同爭取接單商機。