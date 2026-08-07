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鴻華全車系8月限時優惠 進入純電生活享「零稅金＋零保養」新時代

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
FOXTRON純電行旅CAVIRA正式上市。 鴻華先進/提供
FOXTRON純電行旅CAVIRA正式上市。 鴻華先進/提供

隨著電動車逐漸成為國人購車新選擇，鴻海（2317）旗下鴻華先進科技（FOXTRON）8月宣布針對CAVIRA與BRIA指定車型推出限時購車優惠，即日起至8月31日止，凡完成訂購CAVIRA Emerge或Pioneer車型及BRIA Emerge或Pioneer車型並完成領牌者，即可享有「6萬公里內定期保養費用全免」服務，加上純電動車享有的雙重免稅資格，讓消費者從購車到養車、從通勤到假日出遊，都能實際感受到電動生活的省錢與便利。

過去消費者對電動車最大的疑慮之一，就是「保養費用會不會比燃油車貴」。對此，FOXTRON以實際行動破除迷思，即日起訂車並於8月底完成領牌的CAVIRA及BRIA指定車型車主，於6萬公里內的三次定期保養（2萬、4萬、6萬公里），保養工資及項目費用皆由FOXTRON全額吸收，市價約新台幣1萬4,900元，車主只需依原廠建議定期回廠保養即可，不必額外負擔費用，大幅降低養車負擔。

除了保養優惠，純電動車本身也享有政府稅制上的支持。依現行規定，以純電能為動力的車款，使用牌照稅及汽車燃料使用費可免徵至民國119年（西元2030年）12月31日止。對於一般家庭或企業用車而言，這代表每年都能省下一筆固定支出，長期累積下來，用車成本遠低於同級油車。

電動車省下的不只是金錢，更改變了日常用車的方式。行駛時車室安靜低噪音，加速時動力隨傳隨到，長時間開車也不容易疲累，讓每天的通勤路程多一分從容。FOXTRON全車系配備V2L車外供電功能，更值得一提的是，FOXTRON CAVIRA還配備車內外V2L供電功能，車輛本身就是一座行動電源。臨時要幫筆電、平板、行動裝置充電，車主都能透過車輛取電，讓車輛在通勤與工作之外，多了一種「行動辦公室」的彈性用途，對業務、自由工作者或需要外出洽談的上班族而言，是相當實用的優勢。

假日全家出遊時，透過智慧車機系統即可掌握車輛電量、剩餘續航里程與周邊充電站資訊，行前規劃更安心；停等紅燈或塞車時，電動車沒有引擎怠速運轉的震動與噪音，車內對話、聽音樂都更清晰舒適。同樣地，V2L功能也能在露營、野餐等戶外活動時派上用場，隨時供電給小家電、投影機或戶外照明，讓假日出遊更有彈性。

對許多女性車主而言，用車不只是移動工具，更關乎日常生活的安心感與便利性。以FOXTRON BRIA為例，車輛安靜、平順的駕駛體驗，讓每天接送小孩上下學、往返市場採買、或上下班通勤，都能減少緊張與疲勞感；智慧車機系統整合導航與周邊資訊，行車途中不必分心操作手機，讓開車過程更輕鬆專注。日常用車從早晨接送到下班回家，都能多一分從容與安心。

FOXTRON期望藉由本次優惠，讓更多消費者親身感受電動車在生活上帶來的實際改變。本次優惠自2026年8月1日起至8月31日止，凡於期間內完成訂購CAVIRA和BRIA指定車型並完成領牌者，不論一般使用者、個人或企業租賃車主，皆可享有六萬公里定期保養費用全免的優惠，總價值約新台幣1萬4,900元；唯員購車、政府機關標購及專案批售等特殊管道則不適用本活動。詳細活動辦法及車型資訊，歡迎至FOXTRON官方網站或全台展間洽詢。

稅金 鴻華先進 鴻海

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