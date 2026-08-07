NBA 灌籃王 LaVine 朝聖饗 A Joy！外籍客占比衝3成 美國客最多

隨著來台國際旅客回升，高端餐飲市場的客群結構也出現變化。饗賓餐旅旗下高端Buffet品牌「饗 A Joy」透露，近期外籍旅客占整體來客比重已提升至約2至3成，其中美國旅客占國際客群約五成，港澳旅客占比也達約26%，顯示台灣高端餐飲除了搶攻本地聚餐與商務需求，也逐步擴大海外旅客市場。近期來台參與活動的NBA球星、「灌籃王」Zach LaVine，也被民眾目擊現身位於台北101的饗 A Joy用餐，再度帶動市場討論。

有民眾在社群分享，LaVine用餐期間多次前往海鮮、生食及壽司區取餐，其中生魚片與壽司似乎頗受青睞，也有網友笑稱，「很多人花錢看球星，吃飯就直接看到」，反映高端Buffet除了餐飲消費本身，也逐漸具備觀光景點與國際旅客體驗的特性。

LaVine曾於2015年及2016年連續兩屆奪下NBA灌籃大賽冠軍，並兩度入選NBA明星賽。此次來台參與桃園國際職籃球星交流活動，除出席相關賽事，也走訪台灣夜市等景點，行程受到球迷關注。此次選擇台北101高樓餐廳用餐，也從另一面反映國際旅客來台消費型態正由傳統夜市、小吃，逐步延伸至精緻餐飲及高端體驗市場。

饗 A Joy表示，近期除了國際觀光客增加，商務聚餐需求也明顯成長，帶動客群更加多元。目前國際旅客中以美國市場最為突出，占比約五成，港澳旅客約占26%；其餘則包括亞洲及其他地區旅客。隨著美國旅客來台旅遊、商務往來增加，高端餐飲業者也開始受惠於入境消費商機。

位於台北101大樓86樓的饗 A Joy，是饗賓餐旅切入高端自助餐市場的重要品牌，以「台灣寫給世界的一封美味情書」為定位，餐飲內容融入台灣「山、海、原、城」元素，規劃海鮮、生食、壽司、鐵板、燒烤、台菜、甜點及酒飲等不同餐區，希望透過一次性、多品項的用餐方式，讓海外旅客在有限旅遊時間內接觸更多台灣飲食特色。

相較一般單點式高端餐廳，高端Buffet具有料理選擇多元、用餐時間固定、消費金額明確等特色，對自由行、商務旅客及多人聚餐而言具有一定吸引力。業者觀察，國際旅客對於可同時體驗海鮮、日料、台灣料理與甜點的餐飲形式接受度高，也成為國際客群占比提升的重要原因之一。

饗 A Joy過去亦多次因名人用餐或訂位話題受到關注。今年5月，前旅美大聯盟投手郭泓志曾在社群表示，想預訂周日5人座位卻苦無空位，還幽默詢問「可以投球換位嗎？」一度引起網友討論，也讓品牌訂位熱度受到市場注意。

從本地聚餐、商務宴客，到海外旅客與國際名人造訪，高端Buffet市場的客群正逐漸擴大。餐飲業者在內需市場之外，如何進一步承接來台觀光及商務旅客消費，已成為新的成長方向。饗 A Joy目前外籍旅客占比達2至3成，也顯示高單價餐飲不再僅依賴本地消費，高端餐飲品牌的國際客源布局正逐步成形。