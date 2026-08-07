南山人壽高齡健康展打造「未來．製作所」 首創太空艙互動體驗

「2026高齡健康產業博覽會」7日於台北世界貿易中心盛大登場！南山人壽今年再次參展，以實際行動展現對高齡健康產業的決心與深耕的承諾。今年展區化身為科技感十足的太空艙「未來．製作所」，以健康守護圈2.0為核心，串聯近期「百歲人生 有備而來」論壇關注的全民健康與高齡趨勢，展現南山人壽在財務穩健、健康管理與社會連結的支持力，協助民眾及早規劃理想的長壽人生。

面對長壽時代帶來的全新挑戰，南山人壽積極將保險角色從事後理賠，前瞻延伸至事前的疾病預防與健康管理。本次博覽會特別跳脫傳統框架，透過與大健康產業夥伴的跨界串聯，將繁複的保險保障與健康服務轉化為體感互動。南山人壽期盼藉由全方位的展覽體驗，將大眾的需求融入互動過程，進而激發自主健康管理的意識，攜手健康產業生態系共同打造共榮自主的高齡社會。

南山人壽指出，本次展覽包含三大亮點，第一是首創「透明Podcast錄音室」，百歲新觀點現場On Air，展區打破傳統框架，以富科技感的太空艙與星際軌道為結構，並首度打造「百歲人生未來錄音室」。全透明的玻璃空間不僅吸睛，更直接讓現場觀展來賓即時聆聽錄音間內容。展覽期間更是邀請到喬山健康科技、科林國際助聽器、桂冠實業、生生優動等大健康產業夥伴與專家現場互動，將大眾最關心的「高齡族群的科技健身新解方」、「聽力保健與失智預防」及「如何透過一頓飯吃出健康與幸福」、「如何保有第二人生的行動力」等健康守護議題現場Live放送，創造前所未有的聲音互動體驗。

第二是數位導航宇宙未來航線，快速檢測腦力、體能與金融防護盾。為啟發民眾對風險與健康管理的需求，展區數位體驗全面升級。民眾可透過「量子腦力導航中心」的腦力陪跑員數位工具，快速測試記憶力與專注度；或前往「星際體能訓練艙」，結合喬山Welltivity數位健康APP，串聯藍牙健身設備與身體組成分析儀，完整記錄運動與健康數據，打造健康管理體驗。此外，在「宇宙財務資源港」中，民眾可透過選擇理想生活的軌道，了解實踐未來生活所需的財務藍圖，進而找到量身打造的財務規劃方向，現場也設有情境卡牌擊破詐騙陷阱的「極光金融防護網」，讓長者在趣味中學習高齡金融友善作為與防詐知識。

第三是深化「百歲人生 有備而來」永續議題，串聯前瞻風險意識。南山人壽持續深化長壽議題的社會溝通，本次展覽核心緊扣「百歲人生 有備而來」的永續倡議。透過策展的沉浸式體驗，不僅引導民眾主動正視超高齡社會的進行式，更強調「活得久，更要活得好」的觀念，藉由展覽內容的啟發，驅使大眾意識到提早做好未來健康管理與長照轉嫁準備的重要性，將保險價值從事後理賠前瞻延伸至事前預防。

高齡健康產業博覽會自8月7日至8月9日於台北世界貿易中心展出，南山人壽誠摯邀請民眾前往活動攤位，一同登艙體驗高齡健康生活，親手定義並製作專屬於自己的百歲明日新藍圖，迎接有品質的樂齡人生。只要完成指定項目，即可至南山人壽服務台（攤位D516）兌換限量精美禮品。