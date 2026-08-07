日勝生持續深耕台中市場 台中捷運南屯站土地開發共構大樓開工動土

由日勝生集團(2547)主導開發的「台中捷運綠線南屯G11站土地開發共構大樓」，今(7)日舉行開工動土典禮，日勝生集團董事長林榮顯表示，南屯G11站聯開案的啟動，代表日勝生集團深耕台中、永續發展的決定，此案投資金額23.5億元，預計2029年底至2030年初完工交屋。

日盛生向來有「捷運聯開大戶」之稱，目前在台中陸續取得3件捷運聯開案，包括已經動工的「台中捷運綠線文心崇德G6站土地開發共構大樓」、「台中捷運綠線南屯G11站土地開發共構大樓」及預計明年動工的「台中捷運綠線文心櫻花G8a站土地開發共構大樓」，累計總投資開發金額超過54億元。

G6站捷運聯開案未來將興建地上27層樓、地下5層、總樓板面積逾9,000坪，融合郵政、商場與住宅多功能之智慧綠建築，預計2028年下半年完工。G8a站捷運聯開案規劃興建地上24層、包含店鋪及集合住宅的捷運共構大樓。

今天的開工動土典禮，由台中市政府秘書長黃崇典代表市長盧秀燕主持，建設局長陳大田、捷運工程局副局長陳育正、日勝生活科技董事長林榮顯、集順生活科技股董事長劉垚凱及多位地方民意代表共同出席，共同見證南屯區軌道經濟發展新里程碑正式啟動。

本案由台中市政府依捷運土地開發程序辦理，並由日勝生活科技及集順生活科技共同投資開發，未來將興建地上27層、地下5層複合式大樓，結合住宅、店鋪及辦公空間，預計2029年底至2030年初完工。

黃崇典表示，南屯G11站位於文心路一段與五權西路二段交會處，坐落於台中市成熟核心生活圈，周邊匯聚完善商業機能、教育資源及休閒綠地，鄰近文心森林公園、豐樂雕塑公園及好市多台中店等重要生活節點，並可快速銜接國道一號、台74線及台中高鐵站，兼具交通便利性與生活品質。

黃崇典指出，台中捷運綠線土地開發已逐步從規劃階段邁入成果實現階段，目前6站7處開發基地正陸續開花結果，從四維國小G5站取得使照、文華高中G8站公開標售，到文心崇德G6站及南屯G11站相繼動工，捷運沿線已形成住宅、商業、辦公及旅館等多元發展布局。

隨著綠線通車效益持續發酵，讓捷運建設從交通服務進一步延伸至城市發展與產業活絡，共享捷運建設帶來的發展效益。

捷工局補充說明，G11站共構大樓規劃1樓店鋪2戶、2樓辦公室6戶、3樓及4樓為管理委員會使用空間，其餘樓層提供322戶住宅總共330戶，打造集居住、商業、辦公及生活服務於一體的複合式大樓。

除結合捷運場站開發優勢外，此案更導入台中市全力推動的宜居建築理念，透過建築與環境共融、友善公共空間及永續發展設計，營造舒適、安全、健康的居住環境，落實台中宜居城市願景。

日勝生表示，台中正邁入大捷運時代，日勝生將在此打造「到站即到家」的生活場景，並持續建設文心櫻花站聯開案，未來也將配合台中市政府「機場捷運橘線」、「藍線延伸太平」與「紫線屯區環狀線」等重大規劃，讓TOD軌道經濟從願景轉化為城市實景，打造友善宜居、與地方共榮的智慧永續城市。

台中捷運綠線運量迎來爆發式成長，2025年總運量達1,722萬人次，較2024年1,580萬人次成長達9%，通車以來累積運量已突破6,600萬人次，象徵台中正式邁入軌道社會，也吸引包括冠德(2520)、日勝生(2547)、新美齊(2442)與允將等具備大型開發經驗的建商相繼布局，成為引領區域軌道經濟發展的關鍵。

日勝生集團董事長林榮顯表示，南屯G11站聯開案啟動，代表日勝生深耕台中、永續發展的決心。記者宋健生/攝影

「台中捷運綠線南屯G11站土地開發共構大樓」今(7)日舉行開工動土典禮。記者宋健生/攝影