赴日不動產投資標的 高力國際：規模逾10億日圓青睞辦公室

高力國際日本研究部分析指出，東京、大阪及名古屋三大都會圈總人口約達6,640萬人，占日本總人口約53%，規模接近台灣總人口的三倍。其中，大東京都會圈人口約3,690萬人，占日本總人口約三成，不僅高於台灣總人口，更是大台北都會區人口的五倍以上，龐大的人口規模持續支撐住宅、商業及物流不動產需求。

交通建設方面，日本擁有成熟的新幹線與航空運輸網絡。全國超過100座機場，新幹線路網總長超過3,300公里；以東京為中心，數小時內即可抵達大阪、福岡等主要城市，形成完整且高效率的經濟生活圈，進一步支撐區域發展與不動產市場需求。

從投資規模來看，高力國際日本研究部分析，若投資金額超過10億日圓，辦公室產品仍是市場最熱門的投資標的；若投資金額低於10億日圓，則以住宅產品最受投資人青睞。

從台灣市場角度觀察，高力國際台灣資本市場暨投資服務部副董事總經理黃正忠（Derek Huang）表示，近年來台灣高資產族群及企業法人對日本不動產的投資興趣明顯升溫，詢問度持續增加。除了傳統辦公室資產外，具備穩定收益特性的住宅、旅宿及物流不動產，也逐漸成為台灣投資人評估日本市場時的重要選項。

黃正忠指出，日本不動產市場另一項特色，在於不同資產類別正處於不同景氣循環階段。辦公室市場在租金上漲及低空置率支撐下，逐漸展現復甦動能；旅宿市場在經歷快速成長後，投資熱度開始回歸理性。

住宅與物流資產則持續維持穩健收益特性。因此，投資人已不再聚焦單一資產類別，而是更加重視投資組合多元化及資產輪動策略，希望在不同市場週期中取得更佳風險報酬表現。

他進一步表示，在全球金融市場波動加劇、資產配置需求升高的環境下，日本憑藉成熟的市場制度、高流動性及相對穩定的收益表現，持續成為亞洲資金配置的重要目的地。

黃正忠指出，相較追求短期價格快速上漲，日本不動產更適合作為長期核心資產（Core Asset）配置。未來投資日本市場的關鍵，不僅是選擇區位或追逐熱門標的，更在於掌握不同資產類別所處的市場循環位置，並依據收益成長潛力、風險承受能力及長期持有策略，進行更精準的資產配置。