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新竹首件公辦都更 東區43年復國社區「同意率逾7成」申請送件

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市東區復國社區今年6月底正式向市府提出公辦都更2.0專案計畫申請，四項意願指標平均同意比例達77.42%，突破第一階段75%受理門檻，成為新竹市首件達標並正式提出申請的社區。圖／新竹市政府提供
新竹市東區復國社區今年6月底正式向市府提出公辦都更2.0專案計畫申請，四項意願指標平均同意比例達77.42%，突破第一階段75%受理門檻，成為新竹市首件達標並正式提出申請的社區。圖／新竹市政府提供

新竹市推動公辦都市更新2.0有新進展，東區復國社區今年6月底正式向市府提出公辦都更2.0專案計畫申請，四項意願指標平均同意比例達77.42%，突破第一階段75%受理門檻，成為新竹市首件達標並正式提出申請的社區，象徵竹市公辦都更2.0邁入新里程碑。

市長高虹安表示，公辦都更2.0秉持「人助自助」精神，由社區自主發起、市府提供行政及專業協助，復國社區成功跨越75%受理門檻，展現住戶高度凝聚力，也為新竹市都市更新推動跨出重要一步。

高虹安指出，復國社區屋齡已43年，共179戶，長期面臨建物滲漏水、管線老化及結構安全等問題，影響居住品質與居住安全。為協助社區評估都市更新可行性，市府透過都市更新輔導團持續提供專業協助，截至目前已辦理超過5場社區說明會，並累計提供88小時以上駐點及諮詢服務，陪伴住戶從認識都更、凝聚共識到完成申請程序，逐步建立自主更新能力。

高虹安表示，都市更新涉及基地條件、土地及建物權屬、住戶整合程度等多項因素，各案推動期程不盡相同，除市府持續提供專業協助外，更需要社區持續溝通、凝聚共識，才能穩健推動。市府7月30日也舉辦社區說明會，分享其他縣市都市更新成功案例，協助住戶了解推動流程、權益保障及執行方式，當天住戶參與踴躍，展現對社區未來發展的期待。

高虹安說明，依復國社區提送資料，在私有土地所有權人數、私有土地面積、合法建築物所有權人數及合法建築物總樓地板面積等四項意願指標，平均同意比例達77.42%，已跨越公辦都更2.0第一階段75%受理門檻，成為竹市首件正式提出申請案件。

高虹安表示，後續若復國社區第二階段意願調查及第三階段模擬選配皆達90%同意比例，將依法啟動公開評選實施者程序，透過公開、透明、公正機制保障所有權人權益，持續推動社區更新，改善居住環境與生活品質。

新竹市東區復國社區今年6月底正式向市府提出公辦都更2.0專案計畫申請，四項意願指標平均同意比例達77.42%，突破第一階段75%受理門檻，成為新竹市首件達標並正式提出申請的社區。圖／新竹市政府提供
新竹市東區復國社區今年6月底正式向市府提出公辦都更2.0專案計畫申請，四項意願指標平均同意比例達77.42%，突破第一階段75%受理門檻，成為新竹市首件達標並正式提出申請的社區。圖／新竹市政府提供

新竹市東區復國社區今年6月底正式向市府提出公辦都更2.0專案計畫申請，四項意願指標平均同意比例達77.42%，突破第一階段75%受理門檻，成為新竹市首件達標並正式提出申請的社區。圖／新竹市政府提供
新竹市東區復國社區今年6月底正式向市府提出公辦都更2.0專案計畫申請，四項意願指標平均同意比例達77.42%，突破第一階段75%受理門檻，成為新竹市首件達標並正式提出申請的社區。圖／新竹市政府提供

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