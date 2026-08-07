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高齡產業博覽會 政委陳時中呼籲提高65歲以上勞動參與率 新創70萬人力

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
第三屆高齡產業博覽會7日開幕，政委陳時中呼籲提高65歲以上勞動參與率由10%至15%。記者謝柏宏／攝影
第三屆高齡產業博覽會7日開幕，政委陳時中呼籲提高65歲以上勞動參與率由10%至15%。記者謝柏宏／攝影

第三屆高齡產業博覽會7日開幕，政務委員陳時中在開幕典禮致詞中表示，台灣65歲以上人口的勞動參與率只有10%，反觀其他國家卻有26%、32%，甚至39%。他期許台灣先以增加15個百分點達到25%為目標，就代表可以增加將近70萬人投入勞動市場。

陳時中表示，賴清德總統在推動健康台灣的政策中，將高齡健康視為非常重要的一環。在思考健康台灣的政策時，他認為如何促成這70萬人力轉化成國家的戰力，除了運動及飲食之外，工作本身，就是維持健康非常好的良方。

陳時中提出，台灣是不是可以思考，設計更多部分工時、定點型的工作。如果一位高齡者一個月固定工作，假設每個月可以創造1萬元的生產價值，一年就是12萬元。如果有70萬人投入，所創造出來的國家生產力，將會非常可觀。

更重要的是，這些國家戰力的發揮，對國家的幫助非常大，也可以讓高齡者維持自主，不只是待在家裡，而是能夠持續參與社會、貢獻社會。當一個人能夠維持自主，相信他就會更健康。

陳時中表示，台灣需要很多健康產業在前端提供協助，讓高齡者可以樂活參與。不管是高齡友善環境、產品、食品等等，都可以一起來努力。

他認為，在服務這一塊，也許下一次可以邀請勞動部一起參加，一起思考如何設計更多適合高齡者的工作模式，提高高齡人口的勞動參與率，讓他們感受到更高的社會價值。相信高齡者社會價值的提升，也是維持健康非常重要的一件事情。希望未來可以朝這個方向繼續努力。

陳時中強調，賴總統一直希望推動「健康台灣、健康老化」他我相信，如果未來勞動部能提出相關政策，在總統的支持下，一定可以讓這些政策推動得更成功。另外，對於很多新興科技，大家一起努力，讓台灣未來愈來愈好。

經濟部長龔明鑫表示，經濟部近兩年已協助業者開發約279項高齡相關產品，導入174個應用場域，累計創造逾28億元營收，並培育110家新創企業。未來將持續結合法人研發能量及企業，讓創新技術真正進入高齡生活場域，擴大高齡科技產業規模。

教育部長鄭英耀表示，台灣65歲以上人口已逾470萬人，高齡者維持健康不能只依靠醫療，教育、運動及適當飲食同樣重要。教育部此次結合高教、技職、體育及終身教育體系參展，並鼓勵更多「資深青年」重返校園，透過終身學習展開第二人生，甚至發展創業機會。

衛福部長石崇良表示，台灣進入超高齡社會後，政策思維必須從過去偏重「失能後照顧」，進一步向前移到預防及健康促進。目前全台已布建逾5,000個長照相關社區據點，並透過社區營養推廣中心、銀髮健身俱樂部等措施，鼓勵長者走出家門、維持社會參與。

他並表示，今年7月起，長照制度已納入智慧科技輔具，未來三年預計提供6萬個使用名額，讓產業技術與長照制度、實際需求接軌，進一步帶動智慧照護、科技輔具及數位健康市場。

國科會主委吳誠文表示，高齡科技不能只是單一部會工作，未來應把科技、醫療、運動及產業政策整合，甚至讓長照機構逐步增加健康促進、運動及休閒功能，讓長者在健康狀態下維持自主生活及社會參與。

他並認為，高齡健康最終也應與人力政策接軌。台灣高齡人口勞參率仍偏低，未來若能透過科技及健康促進延長健康壽命，有望讓更多高齡者重新投入工作與社會服務。

陳時中 人力 人口

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