高齡博覽會開展 楊泮池：超高齡社會危機轉為契機 打造台灣長壽新經濟

高齡健康產業博覽會將7日正式開幕，生策會會長楊泮池致詞時表示，超高齡社會加上少子化，已成為台灣必須面對的重要挑戰，若只是持續增加長照資源，健保體系未來恐難以承受，應將超高齡社會的危機轉化為發展高齡健康產業與長壽新經濟的新契機，透過健康促進、疾病預防及跨產業合作，延長國人的健康餘命，提升國家競爭力。

由生策會、生策中心及政府各部會共同主辦的「第三屆高齡健康產業博覽會」7日舉辦開幕典禮。楊泮池致詞表示，台灣醫療技術具備相當實力，國人平均壽命已達81歲，女性約84歲、男性約77歲，但不健康餘命仍約有8年，代表民眾雖然活得更久，卻有相當長時間處於不健康狀態。因此，未來政策重點不應只是照顧失能，而是讓民眾在健康時就持續維持健康，縮短不健康餘命。

他表示，生策會因此推動高齡健康產業博覽會，希望結合政府、產業、醫療及學術界力量，共同發展高齡健康產業，讓高齡者活得更健康、更有活力，同時帶動台灣生醫及健康產業發展。

楊泮池指出，健康是驅動經濟成長的重要引擎，根據麥肯錫的研究，如果各國持續投資健康促進、疾病預防與照護，到2050年，每年可望為全球創造12.5兆美元的經濟價值，相當於全球國內生產毛額（GDP）增加7%；平均每投入1美元改善健康，約可帶來4美元經濟效益。

其中，潛在的健康改善成效，大約65%來自健康促進與疾病預防，新增加的經濟價值，則約有85%來自勞動參與及生產力的提升。

他表示，台灣人口高齡化，但高齡者勞動參與仍偏低；根據統計，台灣65歲以上勞動參與率僅10.2%，低於日本26.1%、新加坡32.5%及韓國39.4%。楊泮池表示，台灣首先應解決健康問題，讓更多高齡者保持健康、投入社會，國家才能有足夠人力及競爭力。

楊泮池也指出，今年高齡健康產業博覽會規劃六大展區，匯聚健康長壽的跨產業解方，包括健康照護與運動活力、食衣住行育樂與宜居城市，以及財務安心與高齡就業等面向，希望從疾病預防、延緩失能，到自主生活、社會參與等不同環節推動健康老化。

他指出，今年起也希望保險業共同參與，透過外溢保單等方式推動全民健康，就像汽車保險未出險可降低保費，民眾維持健康也可獲得相關回饋，藉由提供誘因鼓勵健康行為，並希望保險業提供更多健康服務、投資健康相關產業。

楊泮池表示，健康本身就是驅動經濟成長的重要引擎，透過健康促進與疾病預防，不僅可提升民眾健康，也有助於提高勞動參與率與生產力。他指出，日本高齡人口勞動參與率明顯高於台灣，而台灣65歲以上人口勞動參與率仍僅約一成，因此應透過健康促進，讓更多高齡者持續投入社會及職場，減緩少子化帶來的人力壓力。

他進一步表示，高齡健康不只是醫療議題，而是涵蓋運動、生活、交通、教育、金融、就業等跨領域議題，因此本屆高齡健康產業博覽會規劃健康照護、健康運動、疾病預防、延緩失能、健康生活及宜居城市等六大展區，希望打造完整的高齡健康生態系，讓高齡者在食、衣、住、行等各面向都能安心生活。

此外，楊泮池也呼籲保險業共同投入全民健康促進，透過外溢保單促進誘因機制，健康狀況越好、保費可適度降低，鼓勵民眾培養健康生活型態，同時透過保險業提供更多健康管理服務及投入健康產業投資，形成推動全民健康的重要力量。