幣託連三年進駐高齡健康展 揭最新加密防詐陷阱

台灣知名虛擬資產業者幣託集團（BitoGroup）連續第三年進駐「高齡健康產業博覽會」，幣託身為唯一參展的虛擬資產業者，聚焦高齡防詐議題。數據分析顯示，55 歲以上的族群呈現「高資產、長沉睡」特性，極易成為詐騙集團的目標。為提升熟齡族群「識詐」能力，幣託舉辦線上活動「防詐大會考」抽萬元加密貨幣盲盒，8月7至9日展期間攤位設有反詐互動關卡，抽千元黃金幣盲盒金磚、《Ｗhoscall 進階版》兌換代碼，將防詐知識融入日常生活。

幣託集團創辦人暨執行長鄭光泰表示，積極防詐是幣託的首要任務與企業責任，幣託透過科技防禦與跨域聯防已發揮顯著的阻斷效果；許多詐騙案件的根本原因在於，受害者落入非法平台與非託管錢包的陷阱。幣託將持續落實金融友善與防詐防線，陪伴熟齡族群安心邁入數位金融時代。

​針對熟齡詐騙型態，幣託大規模分析近半年防詐個案，歸納出鎖定熟齡族的三大典型詐騙手法。首先是假信貸與信用評估陷阱，詐騙集團利用受害人資金週轉或理財需求，冒用合法金融機構名義提供帳密引導開立加密貨幣帳戶，並要求購買 USDT 作為信用評估資產，實質騙取帳戶作為人頭戶。

其次為假交友與假投資勒索，詐騙集團花費數月培養感情建立信任，誘使受害人將資金轉移至假交易所，當欲取回本金時，假客服即以帳戶風控、補繳稅金、滯納金或網路轉換費進行資金勒索。最後則是假冒專家之二次詐騙，已經歷詐騙的受害者在網路尋求救助時，宣稱能憑技術追回鏈上資產的假律師或假反詐組織便趁虛而入，利用受害者急於尋回本金的心態進行二次敲詐。

數據揭密高資產沉睡用戶 突發操作成防護重點

進一步分析詐騙個案與其行為，幣託發現55 歲以上的熟齡族群呈現「高資產、長沉睡」的特徵，他們普遍持有比特幣等主流資產，但平時鮮少交易；一旦沉睡帳戶突然異常活躍，高機率已落入詐騙陷阱。由於高齡者對鏈上操作與錢包運作機制較不熟悉，一旦資金轉出至假平台，挽回難度極高，凸顯熟齡金融識詐以及主動防護的重要性。

為持續深化熟齡族群資產防護，幣託從二大面向建構防護網，在「科技防禦」層面，平台提供通行密鑰（Passkey）、雙重驗證（2FA）與防釣魚碼等工具提升帳號強度，並導入嚴謹的身份驗證機制，部署可疑交易監控系統主動偵測異常行為，串連銀行與檢警調的跨域聯防機制，並由客服團隊主對關懷高風險用戶。

在金融識讀層面，除了定期舉辦防詐講座與案例宣導外，幣託推出線上活動「防詐大會考」，引導會員完成平台安全設定、抽「 萬元加密貨幣盲盒 」，更串連多位具影響力的幣圈專家分享防詐經驗。高齡展現場則有寓教於樂的互動體驗，包含「防詐答題開箱黃金幣盲盒」、「追蹤社群領 BTC 典藏金幣組」。為從源頭及早阻斷詐騙接觸路徑，幣託持續與 Gogolook 旗下數位防詐 App Whoscall 合作，於展期間舉辦「一分鐘測驗《Ｗhoscall 進階版》兌換代碼」，期盼將防詐知識落實於日常生活中，升級大眾的防詐免疫力！