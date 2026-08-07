冠軍建材打造「近零展望建材館」 低碳工法亮相

國內建材龍頭冠軍建材（1806）「近零展望建材館」6日開館，董事長林榮德表示，淨零不是一步到位，而是一條持續精進的道路。展館命名為「近零展望建材館」，採用接近的近，而非乾淨的淨，正是傳達企業對淨零轉型的務實態度。

近零展望建材館前身為「冠軍綠概念館」，於2009年斥資億元興建，為全國第一座磁磚產業觀光工廠。為展現對減碳淨零與3R永續理念的高度重視，冠軍近期再投入4千萬元全面整裝，未來將開放成為環境教育設施場所。

冠軍表示，升級後的近零展望建材館，著重展現冠軍建材近年深耕ESG經營累積成果，內容除涵蓋產業文化與專業知識外，更緊扣建材於日常永續生活的體現，以「綠的生活提倡、住的未來想像」作為場館定位與策劃主軸。

冠軍表示，全新「近零展望建材館」重點展示多項落實淨零與提升居住品質的創新解決方案：

一：「科技節能石」結合「外牆乾掛系統」以及「屋頂架高系統」

「科技節能石」 結合外牆乾掛與屋頂架高工法，能有效促進建築空氣對流、降低熱傳導。系統 具備高安全性、快速施工、省工省時及低維護成本等優勢，成大實驗室測試，科技節能石可以降低室內溫度6℃，並降低空調耗能 24%~36%，是最佳外牆乾掛和屋頂隔熱的重要解決方案。

二： 獲政府認證「磁磚鋪貼隔音新工法」

針對台灣大樓住戶普遍面臨的樓板噪音，如傢俱移動、小孩奔跑，困擾，冠軍磁磚因應建築技術規則防音條文，推出通過檢測的「隔音三明治工法」，衝擊音可至少降低17分貝以上，另外，以2公分厚自平泥搭配指定隔音墊，取得政府｢新建材新工法｣認證，除了強效降噪，也落實建物減碳。

三: 冠軍同層排水解方：擺脫浴室漏水噩夢，自家維修免敲地板

針對台灣住宅最常見的浴室漏水問題，冠軍建材結合架高器搭配 2 公分厚磚，現場展示降板與 UT 牆前排水工法。將排水管線由牆體結構中獨立配置，未來若需維修可直接於自家內部完成，免敲打樓地板。。