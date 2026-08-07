泰合生技 CDO 布局見成效 連兩個月營收成長 多項藥品陸續開花结果

新劑型新藥公司泰合（6467）7日表示，公司6月及7月已連續兩個月認列CDO（委託開發）案件營收，其中6月單月營收為131.8萬元，7月單月營收進一步提升至167.1萬元，顯示公司近年積極布局CDO業務已逐步展現成果，相關專案推進順利並開始貢獻營運表現。

泰合生技將在今年第3季由興櫃轉上市。泰合生技指出，憑藉藥物開發、製程開發，以及透皮與透黏膜藥物傳輸(Transepithelial Delivery System, TDS)技術平台等核心能力，已逐步獲得客戶肯定，迄今已完成美國兩家生技藥廠劑型開發委託案，進行中的跨國藥廠委託案亦開始貢獻營收，目前亦持續洽談多項潛在合作機會。

隨著CDO業務持續推展，預期未來可望陸續新增委託開發案件，為公司挹注穩定且多元的營收來源，並進一步提升整體營運成長動能。

泰合生技以自行開發之Transepithelial Delivery System （TDS）透皮/透黏膜藥物傳輸平台技術改良現有藥物缺點，開發505(b)(2)新劑型新藥，達到提高藥效、方便服用、降低副作用等目的。劑型包含經皮吸收貼片、口溶膜（ODF）與口頰溶膜（Buccal film）三類。藉由505(b)(2)新劑型新藥臨床試驗較為簡單快速的優勢，降低新藥研發成本且縮短開發時程。

公司強調，BEQIA(TAH3311)抗血栓口溶膜已成功完成美國及歐洲藥品查驗登記申請、產品TAH4411化療止吐口溶膜已在日本取得藥證上市銷售、TAH9922過動症口服液已授權予合作夥伴於美國市場進行開發。

另外，全球首見新劑型鴉片解毒劑（Naloxone）口頰溶膜、小兒過動症貼片、鴉片成癮戒毒用的口溶膜等亦已完成臨床一期試驗。迄今已接受三家國際生技藥廠委託開發新劑型藥物，產生營收。