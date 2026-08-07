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機捷特區躍升台中宜居新核心「登陽華境」坐擁交通、生活雙優勢受矚目

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
機捷特區有台中捷運綠線北屯總站及台鐵頭家厝車站，交通便利，大幅提升生活效率。業者／提供
機捷特區有台中捷運綠線北屯總站及台鐵頭家厝車站，交通便利，大幅提升生活效率。業者／提供

雙鐵與成熟商圈加持，北屯機捷特區近幾年躍升為台中宜居新核心，吸引建商卡位布局。其中，登陽建設最新推出的「登陽華境」，標榜坐擁交通、生活雙優勢，受到市場矚目，成為剛性購屋的首選，單價也站穩5字頭。

近年來，隨著重大交通建設陸續到位及台中人口持續移入，北屯區已連續多年穩居全市人口最多的行政區，其中又以「北屯機捷特區」最受市場矚目，逐漸發展成兼具交通、商業、休閒與生活機能的新興住宅聚落。

現代購屋族在選擇住宅時，已從過去重視價格轉向重視「時間價值」與「生活效率」。坐落於該區核心地段敦富園道的「登陽華境」，鄰近台中捷運綠線北屯總站與台鐵頭家厝車站，擁有雙鐵共構交通優勢。

周邊緊鄰台74快速道路，可連接國道一號、國道四號及中彰快速道路，縮短前往中科、水湳經貿園區、七期新市政中心或台中工業區的通勤時間。

步行或短程車程即可抵達Costco好市多北台中店、大買家、全聯、寶雅及松竹商圈，加上南興公園、舊社公園等大型綠地與優質學區，滿足日常生活與休閒需求，成為許多年輕家庭理想的居住環境。

現場銷售經理表示，選擇一個家不只是購買一間房子，而是在選擇未來十年、二十年的生活方式。真正具有長期價值的住宅，除了建築本身，更重要的是周邊交通建設、生活機能及整體居住環境是否成熟。

「登陽華境」在基地選址上，希望能提供住戶真正便利且宜居的生活圈。在產品面，規劃37至39坪純三房，針對現代家庭居住需求進行規劃，也兼顧公共空間尺度與私領域舒適度，希望打造符合家庭成長需求的生活空間。

同時，基地位於敦富園道綠意街廓，周圍保有開闊景觀與舒適步行環境，讓住戶每天回家的路，也成為享受城市綠意的一部分。

「登陽華境」規劃戶數140戶，目前實價揭露57筆交易，其中最高成交單價來到每坪54.75萬元，近一年成交均價約每坪51.59萬元。

台中建經協會市調主委白洪章分析，交通建設往往是帶動區域發展的重要指標，而成熟生活機能則是住宅價值穩健成長的重要支撐。隨著台中捷運運量持續提升、北屯人口穩定增加，以及商業設施逐步完善，北屯機捷特區未來仍具備相當發展潛力。

對現代購屋族而言，家的價值已不只是建築本身，而是每天出門是否便利、回家是否舒適、生活是否充滿品質。當交通、機能、環境三者兼備時，住宅便不只是居所，更是一種理想生活的開始，而這也是「登陽華境」要帶給每一位住戶的生活價值。

「登陽華境」位於北屯機捷特區核心，坐擁捷運、快速道路及成熟生活圈優勢。3D示意圖。業者／提供
「登陽華境」位於北屯機捷特區核心，坐擁捷運、快速道路及成熟生活圈優勢。3D示意圖。業者／提供

「登陽華境」周邊擁有Costco、全聯、寶雅及松竹商圈等完整生活機能，滿足日常採買需求。業者／提供
「登陽華境」周邊擁有Costco、全聯、寶雅及松竹商圈等完整生活機能，滿足日常採買需求。業者／提供

「登陽華境」鄰近成熟商圈，日常生活機能豐富且便利。業者／提供
「登陽華境」鄰近成熟商圈，日常生活機能豐富且便利。業者／提供

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