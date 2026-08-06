統一集團國際零售版圖 逐步壯大

統一集團近年積極推動全方位通路布局，透過通路整合與會員經濟深化，逐步打造涵蓋食、衣、住、行、育、樂的「生活產業」生態圈，並持續邁向國際市場，零售帝國的版圖逐漸成型。

在超市市場方面，統一（1216）今年完成萬家福事業整合後，旗下超市品牌「樂家康」目前擁有215家據點，另有15家高端超市Mia C’bon；今年進一步入股日系超市LOPIA，目前全台已有11家門市，形成從平價、大眾到高端市場的完整超市布局。

量販事業方面，統一旗下目前共有62家萬家福量販店，並規劃於台南東區打造占地4,000坪的大型複合式商場，將成為統一完成收購家樂福後首座全新量販據點，後續營運效益備受關注。

此外，統一旗下美麗生活事業亦持續深化布局。康是美與星巴克今年5月同步達成全台600間門市里程碑，統一集團董事長羅智先表示，600店之後將朝下一個600店目標邁進，展現集團對生活消費市場長期成長潛力的信心。

超商事業則是統一零售版圖的核心支柱。7-ELEVEN在台灣與菲律賓兩大市場店數已突破1.1萬店，其中台灣7-ELEVEN去年底店數達7,248店，市占率52.2％。