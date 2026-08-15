六張犁生活圈 換屋族愛

台北市蛋黃區房價高不可攀，但仍有部分區域保有相對親民的入手門檻。其中，橫跨大安、信義兩區的六張犁生活圈，憑藉成熟生活機能、完善交通、雙生態公園及明星學區等優勢，成為市中心少數兼具「低總價、蛋黃區」特色的購屋熱區，近年持續吸引首購族與換屋族進場。

信義房屋（9940）六張犁店專案經理許南強指出，台北市六張犁站周邊商圈位於大安、信義兩區交界，屬於台北市蛋黃區，區內以老舊住宅為主，但生活機能成熟，也是少數仍有機會以較低總價入住蛋黃區、享受高品質生活的區域。

周邊歷年行情、區域成交概況。

六張犁與麟光商圈橫跨大安區與信義區，以和平東路三段及捷運文湖線為核心。早年為農地，如今已發展成新舊交融的生活圈，不僅有傳統市場、平價小吃與早餐店，也陸續進駐文青咖啡廳、特色選品店及異國料理餐廳，外食選擇相當豐富。鄰近富陽自然生態公園，兼具都會便利與自然慢活氛圍。

生活機能方面，捷運站周邊及白天的傳統市場提供各式高CP值在地美食，近年也有不少日式居酒屋、網美咖啡廳及餐酒館進駐。搭乘捷運或公車可快速抵達敦南商圈及信義計畫區，生活圈內還有全聯、美廉社、屈臣氏等連鎖店，日常採買十分便利。

居住環境則可說是旺中帶靜，相較市中心核心商圈，住宅巷弄較為安靜，居住品質佳，同時擁有大安區、信義區門牌優勢，但房價及租金相較核心地段更具親和力，因此被視為高性價比區域。

交通方面，擁有六張犁、麟光兩座捷運站，可快速前往科技大樓、東區、南京復興及內湖科學園區；和平東路三段及基隆路也是台北市重要幹道，往公館、新店及國道3號甲線都十分便利。

文教資源同樣豐富，鄰近大安國小、芳和實中、和平高中，前往台灣大學、台灣科技大學及台北教育大學也相當方便。富陽自然生態公園保留完整低海拔森林生態，是北市少見兼具休憩與生態教育功能的自然環境。

此外，區域還擁有富陽自然生態公園及黎和生態公園兩大綠地，下班或假日步行即可享受森林浴及登山健行；往西可到通化夜市（臨江街夜市），往東則可快速銜接信義商圈及威秀影城，休閒娛樂選擇多元。

許南強表示，六張犁目前住宅約九成都是老屋，較新的建案多集中在都更案或麟光站附近。一般屋齡約30年的中古大樓，每坪行情約80萬至95萬元；屋齡約五年的新成屋，每坪約105萬至130萬元。相較基隆路、安和路另一側每坪動輒180萬元以上，六張犁房價仍相對親民。

他指出，目前買盤約有一半來自區外、一半為在地客。由於位於蛋黃區，又能以相對較低總價購屋，約2,000萬元可買公寓、3,000萬元可買華廈，不論是長輩協助購屋，或首購族購買小坪數產品，都有不錯的選擇。