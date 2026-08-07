豪華車七人座＋純電市場 兵家必爭

豪華車掀「七人座＋純電」新戰場，家庭買家成下一波兵家必爭之地。豪華品牌產品策略正快速轉變，不再只是比性能與豪華配備，而是積極搶攻家庭用車市場。

台灣賓士全新GLB主打七人座空間，並首度同步提供燃油與純電雙動力。

BMW iX1、iX2則鎖定都會跨界買家，兼顧續航與實用性。業界分析，隨高資產家庭對空間、科技與電動化需求同步提升，豪華品牌已從過去的房車、性能車競爭，延伸至家庭休旅與純電跨界市場，七人座、長續航、多元動力將成為下一波產品布局的核心方向。

台灣賓士看好GLB的接單表現，可望比上半年的接單大功臣CLA更好。除了全新車款的吸引力、燃油車與純電車同步發表之外，同時提供五人座與七人座的選項也是一大賣點，同級車中少見的七人座對於家庭用車而言，更具吸引力。