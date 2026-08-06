漢神洲際購物廣場金門物產展8月6日盛大登場 道地物產一次匯聚

搶攻暑假消費商機，金門縣政府、金門縣工業會攜手台中漢神洲際購物廣場舉辦「金門物產展」，6日起至8月19日於5樓活動會館盛大登場，匯聚金門酒廠、金門縣陶瓷廠、金合利鋼刀、金門代表性一條根及多家在地特色食品品牌。

展售內容橫跨了高粱酒品、傳統工藝、日常保養、人氣伴手禮與風土美食，將原汁原味的金門風情帶進台中，邀請民眾一次品味金門多元深厚的文化魅力。

今天的開幕活動，包括金門縣工業會、金門國際傑人會、金門縣商業會、金門縣政府中區服務中心，以及多個旅台金門同鄉會等產業及鄉親代表共襄盛舉。

活動由精彩的調酒表演拉開序幕，調酒師結合金門高粱酒，將其獨特香氣與醇厚風味化為驚豔的視覺饗宴，完美展現經典高粱酒的嶄新面貌，本次金門物產展期盼能讓更多在地消費者看見金門特色產業的獨特魅力。

展場匯集多項金門指標商品，其中金門酒廠帶來多款人氣高粱酒，展現深厚的釀酒傳統；歷史悠久的金門縣陶瓷廠，則透過特色酒器、生活陶瓷與文創商品，呈現高粱酒文化與陶瓷工藝的結合。

創立於1937年的金合利鋼刀，傳承四代鍛造技藝，以金門戰地文化為靈感，打造兼具實用性與設計感的特色刀具。深受消費者喜愛的一條根也是展場重點，以金門在地草本特色延伸推出按摩霜、精油膏、貼布等日常保養用品。

喜愛金門美味的民眾，也不要錯過手工麵線、貢糖、方塊酥、XO干貝醬、海鮮醬料及各式海味零食，從家常料理到人氣伴手禮一次匯聚，完整呈現金門道地而多元的飲食風情。

現場同步打造金門縣觀光小天使「阿特」主題打卡牆，將金門五鄉鎮特色、可愛水獺意象、島嶼景色與人文故事融入設計，展現金門獨有的文化風貌，展覽期間更推出滿額贈好禮、多重促銷與體驗活動。

另外漢神洲際「男神節」檔期即日起至8月12日，同步祭出「滿千送百」超狂回饋，包含全館指定專櫃累計滿5,000送500、化妝品累計滿3,000送300、1樓精品單筆滿1萬送500，以及2樓名品珠寶與B1大家電累計滿1萬送1,000。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康