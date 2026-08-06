為昇科全數出脫上海子公司股權 退出中國大陸市場

為升旗下為昇科晚間宣布，董事會決議通過出售間接持有100%股權中國大陸子公司為升科（上海）科技電子，讓與上海宛為科技，交易金額人民幣300萬元。

為昇科召開重大訊息說明會指出，此次交易配合集團長期發展策略及全球市場布局調整，目的在優化資源配置、提升經營效率及強化集團長期競爭力。

為昇科說明，為升科上海主要從事中國大陸汽車先進駕駛輔助系統（ADAS）及自動駕駛（AD）所需雷達相關感測器設計與銷售，配合集團市場布局調整，已規劃將原由為升科上海服務的非中國大陸地區客戶，移由為昇科持續承接經營，完成客戶移轉後，為昇科將退出中國大陸市場。

為昇科指出，2025年中國大陸客戶營收約占合併營收比重49.82%，預計此次股權交易認列處分損失約新台幣6526萬元，交易完成後，為昇科將不再持有為升科上海股權。

為昇科說明，近年全球供應鏈重組、中國大陸汽車市場價格競爭加劇、整體產業環境變化及市場需求結構調整等因素影響，中國大陸市場經營風險及獲利不確定性持續提高。

為昇科指出，綜合評估全球市場發展趨勢、各區域資源配置效益及集團長期發展策略，認為持續投入中國大陸市場，已難以發揮最佳經營效益，因此決定退出中國大陸市場，此次交易係因應全球產業發展趨勢及市場環境變化採取策略性調整，而非單純縮減營運規模。

為昇科表示，此次交易完成後，對整體財務結構、正常營運、主要客戶服務及研發能量，均無重大不利影響，持續秉持穩健經營原則，優化全球市場布局，提升企業長期價值，並以維護全體股東最佳利益為目標。