華安與台灣田邊製藥簽訂共同開發合約 展開台灣及東協市場開拓

華安（6657）6日公告，與台灣田邊製藥正式簽署糖尿病足部潰瘍（DFU）新藥 F703DFU共同開發合約。雙方將針對F703DFU，共同推進製程技術移轉及台灣新藥查驗登記所需的CMC準備工作。未來雙方將持續推展台灣及東南亞（東協）地區之藥品製造與銷售授權合約。

本次合作締造台灣本土新藥公司與日本跨國一線藥廠共同進行開發、製造與商業化的成功範例，不僅能顯著提升華安未來在台灣申請藥證查驗登記（NDA）與臨床銜接的推進效率，更將實質加速F703DFU於亞太市場的商業化進程，為公司挹注實質授權金與銷售抽成效益。

台灣田邊是日本田邊製藥株式會社之深耕在地子公司，完整承襲母集團於藥品開發與全球商業化的厚實實力。其母公司田邊製藥年營業額近5,000億日圓，為全球知名製藥企業，於日本、東協、美國及歐洲等主要市場皆具備極高的通路覆蓋率與市場准入能力。

華安與台灣田邊合作的核心價值，除了奠定F703DFU於台灣及東南亞的強固銷售渠道，更可大幅降低華安於後端商業化的推廣風險與資本支出；同時，此產品於亞太市場的成功驗證，也將成為華安後續將其他適應症推向全球授權（Out-licensing）的堅實基礎。

華安陳翰民董事長表示，此次合作是F703DFU由臨床開發邁向上市準備的重要里程碑。F703DFU目前正於美國及台灣同步進行三期臨床試驗，受惠於近期收案進展順利，預計將於明年完成三期臨床收案並進行數據解盲。若數據順利達到臨床終點，屆時將優先申請台灣藥證，並全面借助台灣田邊及其日本母公司強大的藥價談判、醫院通路及專業醫藥代表團隊，迅速搶攻亞太龐大的糖尿病足潰瘍臨床未滿足需求商機。