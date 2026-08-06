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史瓦帝尼王國總理來台 參訪聚恆科技台南總部

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

史瓦帝尼王國戴羅素總理(Russell Dlamini)於8月率團訪台，並由天然資源暨能源部長隆寇凱拉親王及勞工暨社會安全部部長布特雷齊等重要閣員陪同，專程走訪聚恆科技位於台南總部與「志光能源漁電共生案場」，深入考察台灣再生能源產業發展。

繼今年5月賴清德總統出訪史國後，總理率團回訪展現雙方深厚情誼。訪團特地參訪聚恆科技總部，除了解其結合綠能理念的BIPV建築設計外，更高度肯定聚恆在太陽能建置、儲能系統及自主開發「H-ELink 聚能網」能源管理系統的豐碩實績。隨後，訪團前往大亞集團與聚恆科技共同持有的「志光能源漁電共生案場」；該案場占地114公頃(第一期85MW、第二期35MW)，為全台首件大型案件，不僅展現「養殖為本、綠能加值」模式，更取得全區水產品產銷履歷「集團式驗證」,彰顯永續價值。

聚恆科技指出，本案由大亞集團旗下大亞綠能持有、聚恆科技承攬EPC工程與O&M維運服務，自2023年併網以來營運表現亮眼，今年上半年平均發電量達成率超過120%，案場更導入智慧養殖技術，去年投入逾千萬元改善設備，協助養殖戶建立水質監測與遠端監控系統，降低氣候風險並確保品質產量雙升。

聚恆科技總經理周曉艷表示，聚恆在帛琉、日本、柬埔寨及越南皆累積豐富海外實績，期待未來與史國深入交流，將台灣成熟的光電，儲能與智慧維運推向國際，而此行不僅展現再生能源產業創新成果，更為台史外交留下圓滿紀錄。

史瓦帝尼 台南 總理 再生能源 綠能

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