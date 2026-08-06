史瓦帝尼王國總理來台 參訪聚恆科技台南總部

橘焱胡同（2761）推動品牌升級、事業群分工改革一年多，策略開始反映在營運表現。董事長吳念忠表示6日表示，今年營收成長動能主要來自燒肉品牌事業群產品策略優化，以及連鎖品牌事業群持續展店，其中連鎖品牌事業群營收占比已正式突破五成，成為集團最大營運引擎；下半年除持續拓展國內據點外，開丼美國洛杉磯第二家門市也將開幕，有別於首店位於百貨商場，二店為首間街邊店，持續推進海外布局。

2026-08-06 12:46