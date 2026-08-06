東元搶進綠電交易市場 簽署半導體廠CPPA轉供逾3億度綠電

東元（1504）6日宣布與半導體廠簽署企業購售電契約（CPPA），正式切入綠電交易市場。該案採長期供電架構，預計轉供裝置量超過30MW，合計轉供逾3億度綠電，為近年具規模之企業綠電採購案。

隨著AI應用與高效能運算（HPC）需求爆發，高科技產業用電需求遽增，大型企業對長期穩定且具規模的綠電需求強烈。東元表示，該案預計今年底前開始供電，將為公司注入可預期的電力銷售現金流，挹注中長期營收成長。

東元說明，本案透過多電廠組合與用電端配置進行轉供，能提升供電穩定度並強化調度彈性，滿足大型用電戶對綠電來源分散與可靠度的要求。

此外，由於簽約合作對象為國際供應鏈重要成員，對再生能源使用比例與能源管理透明度要求極高，具有指標性示範效應。東元目前正與多家半導體及高科技製造業者洽談綠電採購合作，潛在需求持續累積，後續可望進一步推升售電業務規模。

東元近年積極轉型為能源解決方案提供者，整合太陽能、儲能與智慧能源管理系統，提供涵蓋工程建置、資產管理、綠電採購與能源調度等服務。

東元強調，未來將發展虛擬電廠（VPP）及多元電力交易模式，打造結合設備、工程建置、資產管理與售電服務的一站式能源平台，持續擴充綠電資源以強化長期營運韌性。