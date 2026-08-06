社工魂走進房仲業 信義房屋讓助人專業找到新舞台

「房仲」常被聯想業績至上，信義房屋卻發現，真正贏得信任的房仲多具同理心、傾聽力；今年推出「信義雙7明日之星」計畫，鎖定社工、教育、心輔背景人才，前社工師周旻靜正是代表案例。

信義房屋人資部近年觀察到，擁有NGO社福團體、教育、心理輔導等背景人才轉職進入房仲業，表現及適應狀況都十分亮眼，可見建立信任、理解需求、陪伴服務、整合協調不同資源等能力，在房仲業日常，也能發揮強大優勢。究其原因，房屋買賣的本質從來就不只是一紙合約，而是陪伴一個家庭走過人生中最重要的決定之一。

現任中科東大店主任的周旻靜就是最佳代表。她畢業於中山醫學大學社工系，曾在勵馨基金會、社會局家防中心等單位擔任兒少保護社工師14年，期間包含2年多擔任社工督導，「和社工工作一樣，都能幫助客戶朝人生更好的方向走」是她轉職房仲業後最深的體會。之所以下定決心轉換跑道，「我想替自己圓夢、照顧好自己，再回頭照顧別人。」

從小全家借住在親戚家，長年在國外經商的父親因為一場腦中風返台養病，開啟多年臥床生活，讓周旻靜十分想要買房擁有自己的家；親戚決定賣房時，多位房仲中唯有信義房屋讓她留下好印象，加上房仲工作和社工師同樣具備高專業度，信義房屋的先義後利精神也相當符合她原本期待繼續助人的核心價值，因而決定轉職。

入行剛滿3年，周旻靜新人第一年也曾遭遇撞牆期，在「服務好、助人的熱情」與「業績」之間拉扯，到底該不該花兩小時陪客戶聊天？接一個低總價案子是否CP值太低？但隨著逐步累積專業、找到工作節奏，新人期投入的心血也開始有所回饋，周旻靜越來越發現房仲工作樂趣與價值。

她回憶新人時去拜訪社區，發現一位老伯伯在寒冷冬天招不到計程車，她暫時放下工作，先協助叫車，還陪老伯伯到街角躲避寒風；原以為就是一次巧合的相助，沒想到過了一年，老伯伯打電話給周旻靜說自己要售屋，而且還是專任委託，原因很簡單「會在那麼冷天氣幫助老人的人，一定是善良的人！」讓她深受感動。特別的是，最後她並未幫老伯伯成交，主要是老伯伯對房子很愛惜，價格有其堅持，周旻靜也支持不要隨便出售，「雖然這個案子看似沒有業績，但讓我更體認到房仲與社工都是藉著自己的專業，幫助別人的人生朝更好的方向走。」正是這份工作最大的價值與意義。

而信義房屋今年推出「信義雙7明日之星」招募計畫，希望吸引優秀人才加入，其中，就包括向NGO社福團體、教育、心理輔導、教育，甚至醫療背景人招手，希望借助優秀人才過去累積的助人與服務經驗，在房仲領域擴展到更多家庭與社區，讓每一次服務都成為改變生活的一部分。招募詳情可上信義企業集團人才招募網站（https://hr.sinyi.com.tw/knowledge/sales-related/20）或官方粉絲團查詢。