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艾姆勒產能利用率回升毛利率翻正 接獲北美 adas 訂單

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

車用散熱大廠艾姆勒（2241）公告上半年財報，上半年營收4.73億元，年增47%，營業虧損由去年同期的0.97億元縮小為0.39億元，受惠於產能利用率大幅回升上半年毛利率9%，由負轉正，公司表示，隨著新車種持續熱銷，加上下半年正式切入北美adas訂單，營運將持續改善。

公司表示，車用零組件市場驗證時間較長，過去幾年為新車種上市前認證階段，導致公司虧損，隨著客戶車種切換，艾姆勒今年進入收成期，新車種訂單陸續放量，其中歐系客戶電動車熱賣，艾姆勒更是某車廠散熱模組獨家供應商，帶動今年上半年營收大幅回升，毛利率由去年同期的負毛利率轉正。

隨著電動車功能持續提升，以及Level 2、Level 3先進駕駛輔助系統（ADAS）應用逐步普及，帶動車用散熱需求持續成長。公司表示，艾姆勒長期投入ADAS散熱產品研發，除既有客戶專案持續推進外，近期再取得北美客戶新貨卡ADAS散熱模組訂單，顯示公司在車用散熱產品設計、熱管理技術及精密製程能力已獲客戶肯定，並有助於持續拓展ADAS散熱市場布局。艾姆勒表示，隨著車市回溫，電動車整體滲透率上升，車用散熱模組出貨樂觀，將帶動公司營運績效持續提升。

艾姆勒核心競爭力為高性能散熱設計、材料科學與精密加工，目前已與業界領導客戶配合切入伺服器散熱與光通訊領域。公司表示，隨著伺服器功率持續放大，資料中心的散熱需求持續擴大，成為各家產品的核心競爭力。

展望後續產品布局，艾姆勒將持續配合客戶開發新一代散熱解決方案，包括次世代水冷散熱、浸沒式散熱，以及800G與1.6T高速光收發模組等應用。

隨著高效能運算與高速傳輸對散熱效率的要求持續提升，公司長期投入的MIM（金屬射出成形）製程及精密焊接技術，可望進一步應用於液冷及氣液雙相式散熱產品開發，並依客戶驗證與導入時程逐步推進相關專案。

毛利率 產能利用率 電動車

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