快訊

苗栗26歲男失蹤16天…機車栽農地、草叢內尋獲腐屍

台積電收跌40元拉低台股收盤下挫214點 千金股表現亮眼

TPBL／戰神官宣了！林庭謙重磅加盟下周辦記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

7-ELEVEN 攜千禧之愛辦全國健康日 健康 ACE 同步上線

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
7-ELEVEN攜千禧之愛辦全國健康日，健康ACE同步上線。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜千禧之愛辦全國健康日，健康ACE同步上線。圖／7-ELEVEN提供

由統一集團千禧之愛健康基金會與7-ELEVEN聯合舉辦的「全國健康日」，全台7-ELEVEN千禧血壓站門市同日齊為社區民眾量血壓腰圍活動，是全台最大型的民間代謝症候群防治宣導活動，每年皆有超過1萬位民眾參與。今年第17屆訂於8月8日(六)父親節當日上午9時至12時於全台217家7-ELEVEN千禧血壓站門市盛大舉辦。

千禧之愛健康基金會表示，目前7-ELEVEN千禧血壓站門市已遍布全台22縣市，於2025年榮獲國健署「安心血壓站」認證，是全台唯一24小時服務的社區健康血壓站系統，在今年也全數升級為智慧連線型，可透過ibon免費列印血壓記錄和30日血壓趨勢供自我及醫用追蹤。

今年8月起，開始導入uniopen APP「健康ACE」單元供手機同步查詢血壓值，還納入健走、量腰、量血壓、多吃蔬果等健康小活動也可累積「健康行動值」來兌換7-ELEVEN茶葉蛋、豆漿及無糖茶等多項指定健康商品，89量腰日活動期間(8月5日~31日)還有限定挑戰任務可抽萬元大獎。

此外，為了讓預防慢性病及健康飲食教育向下扎根，7-ELEVEN與千禧之愛健康基金會7月起更於全台217千禧血壓站門市聯手推出「小小營養師」親子學習活動。參加小朋友將換上超萌的專屬「營養師小白袍」化身家庭健康守門員，親自為爸爸媽媽或阿公阿嬤量測血壓與腰圍，判讀是否超標，再一起依「我的餐盤」飲食原則進行店內六大類「健康食物尋寶」。

透過溫馨孝親小健檢，不僅能幫助家長自檢「代謝症候群」風險，還教導孩子如何在超商挑選健康均衡外食。闖關成功後，可帶回總價值超過250元的「六大類食物健康餐盒」及結合聯合國SDGs永續指標的獨家「我的餐盤磁鐵遊戲」。

7-Eleven 健康 國健署 血壓

延伸閱讀

近5成中年人腹部肥胖 醫：真正該減的不是體重是脂肪

7-ELEVEN 攜米其林泰菜名店推泰味新品 星級饗宴年業績破35億元

「2026 OPEN! RUN」12月6日開跑！ 7大卡通IP、明星領跑熱血出發

聽損恐增失智風險 成人健檢納入聽力檢查？國健署揭規畫方向

相關新聞

兆基風暴掀制度檢討 內政部著手研議包租代管機制

兆基集團相關企業財務風波延燒，也引發外界關注現行包租代管制度是否有檢討必要。據了解，內政部目前已著手蒐集國內外做法及相關建議意見，將通盤研議包租代管制度，作為後續精進制度的參考。

橘焱胡同拚多引擎成長 燒肉升級、連鎖展店同步推進

橘焱胡同（2761）推動品牌升級、事業群分工改革一年多，策略開始反映在營運表現。董事長吳念忠表示6日表示，今年營收成長動能主要來自燒肉品牌事業群產品策略優化，以及連鎖品牌事業群持續展店，其中連鎖品牌事業群營收占比已正式突破五成，成為集團最大營運引擎；下半年除持續拓展國內據點外，開丼美國洛杉磯第二家門市也將開幕，有別於首店位於百貨商場，二店為首間街邊店，持續推進海外布局。

開價20億求售沒人接 台中愛麗絲飯店淪法拍底價15.5億

台中又有飯店遭拍賣。法院公告，位於台中西區柳川西路二段的愛麗絲飯店，因積欠債務，整棟法拍，一拍底價15.5億元，為近年規模最大的飯店法拍案，預計9月1日開標。

賴正鎰：台中水湳躍升國際會展新核心 西屯前七月房市交易逆勢增七成

台中國際會展中心4,460個攤位撐起中台灣產業櫥窗，台中水湳躍升國際會展新核心！鄉林集團（5531）董事長、商總榮譽理事長賴正鎰6日表示，商務人流帶動企業設點、住宿及居住等需求，西屯區今年前七月房市交易逆勢增近七成，明顯受惠，更躍居全市交易量第一。

房市慘淡拖累都更！建商整合意願低 全台拆照量探6年新低

房市近期交易量縮，都更腳步也明顯放緩。住商機構彙整內政部最新統計，全台上半年住宅用途拆除執照共計1,846宅，年減17.8%，探下2021年以來同期最低。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，隨著《危老條例》即將落日，加上房市前景低迷，同時營建成本又暴增，降低開發商整合意願，致使全台住宅重建拆除熱潮逐漸降溫。

都更重鎮變了！新北超車北市 這都拆除宅數暴增6成

房市交易量縮，都更也明顯放緩。住商機構彙整內政部最新統計，全台上半年住宅用途拆除執照共計1,846宅，較去年同期減17%，為2021年以來同期最低。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。