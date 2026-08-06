7-ELEVEN 攜千禧之愛辦全國健康日 健康 ACE 同步上線

由統一集團千禧之愛健康基金會與7-ELEVEN聯合舉辦的「全國健康日」，全台7-ELEVEN千禧血壓站門市同日齊為社區民眾量血壓腰圍活動，是全台最大型的民間代謝症候群防治宣導活動，每年皆有超過1萬位民眾參與。今年第17屆訂於8月8日(六)父親節當日上午9時至12時於全台217家7-ELEVEN千禧血壓站門市盛大舉辦。

千禧之愛健康基金會表示，目前7-ELEVEN千禧血壓站門市已遍布全台22縣市，於2025年榮獲國健署「安心血壓站」認證，是全台唯一24小時服務的社區健康血壓站系統，在今年也全數升級為智慧連線型，可透過ibon免費列印血壓記錄和30日血壓趨勢供自我及醫用追蹤。

今年8月起，開始導入uniopen APP「健康ACE」單元供手機同步查詢血壓值，還納入健走、量腰、量血壓、多吃蔬果等健康小活動也可累積「健康行動值」來兌換7-ELEVEN茶葉蛋、豆漿及無糖茶等多項指定健康商品，89量腰日活動期間(8月5日~31日)還有限定挑戰任務可抽萬元大獎。

此外，為了讓預防慢性病及健康飲食教育向下扎根，7-ELEVEN與千禧之愛健康基金會7月起更於全台217千禧血壓站門市聯手推出「小小營養師」親子學習活動。參加小朋友將換上超萌的專屬「營養師小白袍」化身家庭健康守門員，親自為爸爸媽媽或阿公阿嬤量測血壓與腰圍，判讀是否超標，再一起依「我的餐盤」飲食原則進行店內六大類「健康食物尋寶」。

透過溫馨孝親小健檢，不僅能幫助家長自檢「代謝症候群」風險，還教導孩子如何在超商挑選健康均衡外食。闖關成功後，可帶回總價值超過250元的「六大類食物健康餐盒」及結合聯合國SDGs永續指標的獨家「我的餐盤磁鐵遊戲」。