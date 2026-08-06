冠軍建材投入兩億鉅資打造「近零展望建材館」 獨家低碳工法亮相

國內建材龍頭冠軍建材再度展現引領產業發展的雄厚實力，投入兩億鉅資打造全面升級的「近零展望建材館」，並於今(6日)正式開館，呈現冠軍建材近年投入研發的三大綠色建築解決方案，涵蓋節能降溫、抗噪減碳與防水耐久三大面向，以嶄新姿態展現企業深耕永續、實踐淨零轉型的成果。

上午開館儀式，冠軍建材董事長林榮德邀請產官學界重量級貴賓與一級主管共同剪綵，同時也宣布場館正式轉型為環境教育設施場所，全面推動3R綠色戰略與三大居所低碳解方，落實「先接近、再乾淨」，攜手產業開啟台灣永續建築的新里程碑。

林榮德致詞時表示，淨零不是一步到位，而是一條持續精進的道路。展館命名為「近零展望建材館」，特別採用接近的近，而非乾淨的淨，正是傳達企業對淨零轉型的務實態度，「必須先一步一步接近低碳、減碳目標，才能全面乾淨的綠色未來。」期許透過展館，讓更多人了解永續建築是落實於生活與建築中的具體行動。

近零展望建材館前身為「冠軍綠概念館」，2009年斥資億元興建，為全國第一座磁磚產業觀光工廠，出於林榮德董事長長期對減碳淨零與3R永續理念的高度重視，毅然決定將場館升級，投入兩億鉅資全面整裝，未來更將進一步開放成為深具教育意義的「環境教育設施場所」。

不只打造低碳展示場域！冠軍建材更從製造源頭到建築案場全面推動 3R 綠色戰略（Reduce減量、Reuse再利用、Recycle循環利用），成為推動低碳建築工法的實踐基地。

另外，全新場館也重點展示多項落實淨零與提升居住品質的創新解決方案：包括獨家「科技節能石」結合「外牆乾掛系統」以及「屋頂架高系統」；榮獲政府認證的「磁磚鋪貼隔音新工法」；同層排水解方，用以擺脫浴室漏水噩夢，自家維修免敲地板 。

冠軍建材上午舉辦「近零展望建材館」開館剪綵儀式，邀請產官學界重量級貴賓與一級主管共同剪綵，同時也宣布場館正式轉型為環境教育設施場所。記者吳傑沐／攝影