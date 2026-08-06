橘焱胡同拚多引擎成長 燒肉升級、連鎖展店同步推進

橘焱胡同（2761）推動品牌升級、事業群分工改革一年多，策略開始反映在營運表現。董事長吳念忠表示6日表示，今年營收成長動能主要來自燒肉品牌事業群產品策略優化，以及連鎖品牌事業群持續展店，其中連鎖品牌事業群營收占比已正式突破五成，成為集團最大營運引擎；下半年除持續拓展國內據點外，開丼美國洛杉磯第二家門市也將開幕，有別於首店位於百貨商場，二店為首間街邊店，持續推進海外布局。

展店方面，橘焱胡同今年展店動能明顯回溫，全年規劃新開13家門市，其中上半年已開出6家、下半年預計再展7家。以品牌來看，開丼全年將展店7家最多，四代目菊川預計新增3家，BHC、胡椒廚房及一幻拉麵各新增1家。新據點將進駐台中漢神洲際、新光三越台南西門、台北大巨蛋Garden City、南港LaLaport、台中米平方商場等商場，可望持續挹注下半年營運成長動能。

總經理楊哲瑋表示，集團自去年提出品牌升級、多品牌策略、海外布局與組織再造四大改革方向，並於同年6月將旗下品牌整合為「燒肉品牌事業群」、「連鎖品牌事業群」及「職人品牌事業群」後，經過一年多推進，改革策略已開始反映於營運面，動能逐步發酵。集團目前共11個品牌、61家分店。今年上半年合併營收達7.25億元、年增12.12％。

「燒肉品牌事業群」由胡同燒肉、胡同裏燒肉及星胡同組成，近一年透過菜單調整、導入套餐、推出期間限定吃到飽、跨界聯名及會員經營等策略，擴大價格帶與客群，目前占集團營收約三成，帶動6月營收年增近兩成。另一方面，「連鎖品牌事業群」持續透過標準化經營與展店擴大規模，目前營收占比已正式突破五成，成為集團最大營運引擎，6月營收年增近六成。

吳念忠表示，過去一年多，橘焱胡同的重點在重新建立各品牌事業群的成長角色，燒肉品牌事業群深化核心品牌、連鎖品牌事業群負責規模化成長。這是集團從多品牌擴張走向事業群分工的關鍵一年，目前已看到這一輪改革方向開始發酵。

面對燒肉市場品牌增加、價格帶分化及消費者對價格透明度要求提高，胡同燒肉從以單點消費為主的模式，同步加入套餐、期間限定吃到飽與異業合作三條路徑，降低首次點餐門檻，並擴大年輕客群與聚餐市場。胡同自今年 5 月起，接續與速食業者及連鎖日式定食品牌合作，透過聯名商品、導客回流券及會員行銷，建立從品牌曝光、新客進店到營收轉換的閉環模式。

以與速食業者的合作為例，活動期間門市來客數增至去年同期 1.5 倍、以 30 歲以下新客增加最為明顯，並挹注門市營收近 2,000 萬元。胡同將以來客數、新客占比、營收轉換、會員新增及回訪率為主要指標，逐步將短期導客轉化為長期顧客資產。

開丼美國洛杉磯首店營運穩定，當地第二家海外門市，也是集團首家海外街邊店，也在籌備中，預計於 2026 年下半年在洛杉磯開幕。集團將以既有據點累積的營運數據，驗證產品在地化、供應鏈與人力配置在不同店型下的適用性，為後續北美展店建立標準模式。

楊哲瑋表示，2025年是集團改革調整的一年，預期2026至2027年將逐步展現成果。今年下半年除推進開丼美國第二家門市外，也將持續提升既有店經營效率、深化核心品牌競爭力，讓集團成長動能由單一品牌逐步擴展至各品牌事業群，形成多引擎成長模式。

胡同燒肉近期與台北萬豪酒店聯合推出「極炙之旅・一泊二食」住房專案，即日起至 2027 年 2 月 25 日限時販售，專案價 11,999 元 +15.5% 起。入住可飽覽台北 101 與城市天際線景觀的天際客房，享翌日豐盛自助式早餐，並可品嚐價值 6,680 元的「胡同極致燒肉雙人饗宴」；16 道式套餐匯聚日本 A5 和牛等頂級食材，結合城市美景與頂級燒肉打造美食假期。此次跨場景合作將住宿與燒肉餐飲整合，增加餐飲及住房方案的吸引力，胡同則可接觸飯店新客群。