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兆基風暴掀制度檢討 內政部著手研議包租代管機制

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
台灣包租代管龍頭兆基集團相關企業近日爆發財務危機。記者蘇健忠／攝影
台灣包租代管龍頭兆基集團相關企業近日爆發財務危機。記者蘇健忠／攝影

兆基集團相關企業財務風波延燒，也引發外界關注現行包租代管制度是否有檢討必要。據了解，內政部目前已著手蒐集國內外做法及相關建議意見，將通盤研議包租代管制度，作為後續精進制度的參考。

針對兆基屋管及寄居蟹租屋事件，外界關切是否檢討《租賃住宅市場發展及保障條例》，包括要求包租代管業者設立租金、押金專戶或採價金信託機制，以及是否檢討現行最高500萬元營業保證金是否足以保障房東、房客權益。

內政部日前說明，目前兆基屋管及寄居蟹租屋承作的社會住宅包租代管業務均正常運作，政府將持續掌握案件服務情形，並採取相關風險控管措施，全力保障房東、房客權益。

至於制度面是否調整，據了解，內政部將蒐集國內外做法及相關建議意見，作為檢討研議精進包租代管制度的參考，期望降低可能風險，維護民眾權益及產業穩健發展。

內政部是否啟動修法或制度調整評估，相關單位正通盤研議，並已著手蒐集國內外做法及相關建議意見，而是否修正《租賃住宅市場發展及保障條例》，仍須待後續研議結果，尚未定案。

包租代管 內政部 風暴

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